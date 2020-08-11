首拍「遭310張無效標單灌爆」流標　太極門欠稅案…苗栗50筆土地二拍



▲日前首拍苗栗縣銅鑼鄉的50多筆土地，因遭到310張無效標單灌爆票匭，導致投標失敗。 （資料照／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

太極門負責人洪石和，因涉嫌逃漏綜合所得稅，遭到國稅局查封其名下52筆不動產，日前首拍苗栗縣銅鑼鄉的50多筆土地，因遭到310張無效標單灌爆票匭，導致投標失敗，法務部行政執行署新竹分署將在8月21日上午進行第二次開標。

新竹分署表示，本案將於8月21日上午10時30分進行第二次拍賣之開標程序，僅限通訊投標，地點仍在新竹分署苗栗行政執行官辦公室（地址：苗栗市建功里府前路6號）進行，有意民眾可上新竹分署官網查看二拍公告相關資訊。

投標者應依規定書寫並檢附完整正確之資料及文件，新竹分署考量二拍保證金高達2,496萬餘元，不同於之前以現金或支票的方式，改以事先持國庫機關專戶存款收款書(可於官網自行下載使用) 至臺灣銀行各分行臨櫃繳款，並應於8月20日上午10前將足額保證金入帳至該分署專戶。

倘因銀行工作時間致保證金未即時入帳，視同未繳納保證金，且若未繳足保證金者，亦不得要求於當場或事後補足，以上情形，投標均屬無效。並且，要註明投標人姓名、身分證字號、電話、款戶名、帳號及案號，並應將國庫機關專戶存款收款書影本放進投標保證金封存袋內，將封口密封。以上均符合者，始為有效之標單，提醒有意投標之民眾要特別注意。

由於日前該案首次開標，就遭到有心團體以310張無效標單干擾活動，導致投標失敗，新竹分署也再次呼籲，分署乃於中立的執行機關身分，同時依正當法律程序依法接續進行第二次拍賣程序，義務人如對於核課稅捐的金額或實體事項有爭議，應循救濟程序向核課稅捐機關請求救濟，方屬正途，且義務人若於二拍期日前繳清全部欠款，應檢附繳納證明文件立即通知該分署，以避免土地被執行。新竹分署亦呼籲關切本案之相關人士應保持理性並遵守法治國家之秩序，表現正當之公民行為，勿逾越法治尺度恣意為脫序舉動。

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