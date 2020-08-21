太極門欠稅7600萬50筆土地二拍…未繳保證金全數流標　2機關要求承受獲准

▲太極門欠稅案21日進行第二次拍賣，結果由2機關共同承受獲准。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

太極門洪石和欠稅案，21日進行二拍程序，本次投標的3件標單都因未繳納足額保證金而失效，因此拍賣一度流標，後因台北、中區國稅移送機關表示，願意共同承受50筆土地，新竹分署也依法核准，宣布准予將本次二拍之50筆土地交由2國稅移送機關以底價8322餘萬元依債權比例共同承受，拍賣程序因而終結。

太極門於1997年4月遭當時的檢察官侯寬仁，以「隔空打牛」、「養小鬼」的方式招攬信徒斂財31億餘元起訴掌門人洪石和以，最後經最高法院最後判決，洪石和等人無罪定讞，不過太極門卻因積欠國庫7600萬元稅款至今仍分文未繳，遭法務部行政執行署鎖定。

法務部行政執行署新竹分署21日上午針對太極門掌門人洪石和欠稅一案，二拍苗栗山區50多筆土地，繼首拍遭有心團體以310封無效標單灌爆票匭干擾投標後，新竹分署祭出「拍賣前繳足保證金」的殺手鐧，投標人應於拍賣前1日上午10前將足額保證金入帳至指定專戶，不得要求於當場或事後補足，否則投標則視為無效，此舉果然成功嚇阻有心人士干擾。不過，本次拍賣雖只有3件標單，但卻都因無法事先繳納保證金而被視為無效投標。

▲▼太極門信徒聚集在場外抗議。





新竹執行分署表示，因本件公法債權人(台北、中區國稅移送機關)代理人到場表示，要共同承受未拍定之50筆土地，主持開標之行政執行官依據強制執行法第91條第1項之規定當場宣布准予將本次二拍之50筆土地交由2國稅移送機關以底價8322餘萬元依債權比例共同承受，拍賣程序因而終結。

新竹分署也再次呼籲，本案已由移送機關依法承受未拍定之50筆土地，拍賣程序已結束，也請關切本案的相關人士，保持理性並遵守法治國家之秩序，表現正當之公民行為，勿再做出干擾公務執行、危及機關安全等逾越法治尺度等等脫序行為，否則，仍應負起相關法律責任。

▲本次拍賣結果，由台北、中區國稅局獲准共同承擔。

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