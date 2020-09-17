智慧錶「跌倒偵測」能趨吉避凶？3C達人：危急時真能救你一命

▲Apple Watch跌倒偵測。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

小鬼黃鴻升昨（16）日在家中猝逝，讓Apple Watch的「跌倒偵測」功能意外引起網友們熱議，不過針對這項功能的實用性，雖然官方宣稱已經拯救過許多人性命，不過也有網友認為，針對小鬼的情況，在洗澡前大多人都會脫錶再洗，即便平常戴Apple Watch也沒有用。

對此，3C達人Tim哥認為，Apple Watch的跌倒偵測功能，的確可以在危急時救你一命。

Tim哥以自身的經驗為例，自己曾經觸發過跌到偵測功能二次，第一次是被自家養的狗絆倒，當時並不是踉蹌而已，而是真的有跌倒，因此觸發了這項功能。而第二次則是在下樓梯時差點摔下去，當時有緊急扶住把手，不過一樣也有觸發跌到偵測。

Apple Watch的跌倒偵測功能運作模式是，當手錶偵測到使用者跌倒，或手部的擺幅太大，Apple Watch會震動提醒你看螢幕，並會詢問你「看起來您跌得很嚴重」，如果你認為自己跌得不嚴重，或只是誤發，就直接點取「我沒事」。

而後手錶會再進一步詢問觸發的原因為何，使用者可以依照自己的狀況，分別點取「我跌倒了，但我沒事」或是「我沒跌倒」。要注意的是，如果使用者在觸發跌倒偵測功能後，60秒內都沒有關閉，那麼手錶就會對使用者所設定的緊急聯絡人發出通知，並進一步通知救護系統前往救治。

▼觸發Apple Watch跌倒偵測，60秒內都沒有關閉，手錶就會對使用者所設定的緊急聯絡人發出通知。（圖／記者邱倢芯攝）