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全國首創校園AI安全智慧化　成大智慧校園安全作業中心啟用

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▲成功大學新建智慧網球場正式啟用，邀請國際頂尖職業網球好手盧彥勳剪綵、試打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成功大學新建智慧網球場正式啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學新建智慧網球場，於9月17日正式啟用，邀請國際頂尖職業網球好手盧彥勳剪綵、試打，盧彥勳與成大教務長王育民共同開球，為典禮揭開序幕，並且與兩位成大網球隊隊員雙打熱身，一早就為網球場注入滿滿活力！

網球好手盧彥勳17日上午到場，與成大校長蘇慧貞、教務長王育民、學務長林麗娟等一同剪綵。蘇慧貞指出，今天是一個很重要的里程碑，成大宣告將要與台南市一同迎接明年的全大運，更希望我們所有的努力能夠回饋給下一代，讓他們未來有更好發展。這個運動場域不僅開放給成大師生，更會導入科技化管理，保障所有使用者的安全。

▲成功大學新建智慧網球場正式啟用，邀請國際頂尖職業網球好手盧彥勳剪綵、試打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧彥勳表示，自己是台南女婿，和成大的淵源很深，他在14歲時就曾來到成大比賽，拿到第一個網球雙料冠軍，當時成大提供很好的運動場地，讓選手有好的舞台發揮實力，如今過了20幾年，很開心再次來到成大，依然可以感受到成大對於體育的重視。

2021年全國大專校院運動會將會在成大舉辦，其中網球項目將在成大新建的智慧網球場舉行。成大這座智慧網球場位於自強校區，完全比照全大運規格設計，並導入電子監控設備及智慧安全感應鎖，校方可以更有效控管場地使用人員，在防疫期間更精確掌握人流動向，確保教職員工生的健康與安全。

▲成功大學新建智慧網球場正式啟用，邀請國際頂尖職業網球好手盧彥勳剪綵、試打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大指出，2021年成大即將舉辦全大運，自強校區新網球場相較原敬業校區網球場，空間更加寬敞、視野更加遼闊，在使用上更加協調舒適。成大自強運動園區整合運動資源，空間規劃納入網球、跑步、棒球、橄欖球、排球等運動項目，網球場是運動園區的一部分。

原先位於成大敬業校區的網球場已有30幾年的歷史，即將在今年底功成身退，在全大運後，自強網球場除了延續過去成大人所乘載的記憶，也與時俱進以更高標準開創嶄新運動場域。

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