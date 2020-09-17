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養女自述被高管父性侵4年！逼看戀童癖片「跟着學」　反轉真相曝

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▲▼鮑毓明性侵養女案。（圖／翻攝自微博）

▲李星星。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

今年4月初，大陸一名化名為「李星星」的女孩在網上爆料稱，自己「被煙台上市公司高管性侵4年」。女孩表示，這名高管是其「養父」，有戀童癖，甚至曾逼迫她看相關影片。事後，養父公開回應表示，兩人是戀愛關係。隨後，該事件迅速引發網路關注。17日，最終結果出爐。

此前，陸媒報導稱，山東煙台傑瑞集團副總裁鮑毓明被指控，性侵未成年「養女」長達3年多。

李星星生母稱，由於孩子從小一直不順，聽人說要認養父養母能沖災氣，因此她透過中間人，將女兒「送養」給鮑毓明。李星星稱，3個月之後，鮑毓明在其老家天津對她實施了性侵，當時她剛滿14歲。

她爆料稱，鮑毓明首次對她性侵後，將她帶到了北京的居所，看著她不讓她出門，並給她播放成人影片。李星星更自述驚人的細節，這樣的生活她過了3年，期間多次被性侵，甚至連生理期也不放過。

▲▼鮑毓明性侵養女案。（圖／翻攝自微博）

▲養女李星星。（圖／翻攝自微博）

爆料一出，立即引發網友一致狂轟。4月9日下午，所屬公司表示，已與鮑毓明解除了勞動合同，鮑毓明不再在公司擔任任何職務。

對於「養父女」一說，鮑毓明予以否認，並表示，「事情並不是像她說的那樣，事情說起來話長，但我和她從來沒有以養父女的關係相處。」

山東省煙台市公安局芝罘分局官方微博4月9日發布通報稱，將立案並進行調查，嚴格依法辦案。值得注意是，大陸最高人民檢察院官方微博4月13日發布消息稱，最高檢、公安部已派出聯合督導組赴山東，督導該案辦理工作。

▲▼鮑毓明性侵養女案。（圖／翻攝自微博）

▲鮑毓明被驅逐出境。（圖／翻攝自微博）

17日，該案最終結果出爐！通報指出，1女方並非未成年人，真實年齡已22周歲，第一次見鮑毓明時年滿18周歲；2女方當時已經滿18歲，且鮑毓明對她的人身自由沒有限制，因此目前證據不能證實鮑毓明有性侵的犯罪行為；3鮑毓明自認為她是未成年，仍以「收養」為名與她交往且發生性關係，嚴重違背社會倫理道德和公序良俗，應當受社會譴責；4基層警員辦案不規範，責成整改；5違規變更年齡，嚴肅處理！

通報顯示，拿美國籍的鮑毓明目前已經被驅逐出境。至於其養女，據媒體報導稱，她目前已經重新跟隨父母生活。據悉，她家庭環境並不好，當初跟隨鮑毓明生活，就是為了能改善生活。

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