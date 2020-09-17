帶國中妹回家…霸道硬來喊「你是我女友了」！她淚崩：不可以這樣

▲阿建帶國中妹回家性侵，事後還嗆聲，「你自己坐上來怎麼不說」，法官判刑3年6個月。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台北報導

男子阿建（化名）在網路上認識一名國二少女小君（化名），但2人認識不到14天就約見面，阿建甚至把小君帶回家性侵得逞，讓小君相當崩潰，憤而提告。法院審理後，依對未滿14歲女子強制性交罪判阿建5年6個月徒刑，但他不服提出上訴，並與小君家屬達成和解，二審法官最後改判他3年6個月徒刑。

判決書指出，阿建2017年1月間透過臉書認識小君，認識不到14天，阿建就趁著小君寒假返校期間與對方相約見面，阿建甚至直接帶小君回家，接著不顧小君反抗，強押硬上得逞。

在過程中，小君不斷掙扎大喊，「我有男友，你不是我男友不能碰我」，但沒想到阿建竟回她，「之後你就是我女朋友」，讓小君相當崩潰，事後直奔警局報警提告。

不過，阿建到案後僅坦承與小君發生關係，但否認硬上，「她一開始雖然有抗拒，但完事之後，小君還勾著我的手一起在床上聊天，我們是合意性交，沒有強迫她」。

法官在審理時，查出阿建被告後還傳訊給小君強調自己沒有硬上，還質問，「你自己坐上來怎麼不講？」而當小君回應，「我不做做樣子你會放我走嗎？」、「我急著想回家、你壓緊緊」、「那時候你自己講什麼，沒給你，我不能走」等語時，阿建皆沉默以對，最後才說出，「我後面真的知道自己犯大錯，拜託你不要亂想，那天真的頭殼破洞也不知道自己在幹嘛。」並向小君道歉。

此外，阿建的辯護律師也以小君主動變換體位抗辯，認為如果阿建有要逼小君跟發生關係，小君怎可能會如此，況且，當時阿建家還有家人在，但小君卻全程沒有呼救，因此難以認定小綠是遭到脅迫，但不被法官採信。

法官最後認為，阿建為了一己私慾，不顧小君反抗性侵得逞，造成小君身心受到極大陰影，也讓小君家屬承受極大精神傷害，且他事後還否認犯行，說詞反覆，因此依對未滿14歲女子強制性交罪，判刑5年6個月。

阿建事後不服提出上訴，而二審法官查出，阿建對小君下手的確切時間為2018年，並非一審所述的2017年，且小君2018年也已年滿14歲，再者，阿建事後也與小君家屬達成和解，法官因此撤銷原判，改依強制性交罪判阿建3年6個月徒刑。

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