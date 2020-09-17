大馬女童遭霸凌拒上學　躲床底木板遮身體讓親友苦尋13小時

▲大馬失踪女童陳惜妍。（圖／翻攝自Facebook／安邦新闻快讯 Ampang News）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名12歲女童疑在學校遭同學霸凌，拒絕上學後就失去踪影，母親擔心她遇到歹徒，立即報警，還向議員求助急尋愛女。不料入夜後，舅舅竟發現她只是躲在房間的床底下，並未離家出走。

據《中國報》與8視野報導，就讀小六的陳惜妍15日早上7點在家中突然失去蹤影，母親報警後向當地議員求助，還透過臉書直播尋女。許多網友也紛紛轉發消息協尋。

女童的母親在直播中透露，她在早上6點左右叫醒惜妍後，就去打理家務，豈料之後就再也找不到女兒了。母親表示，女兒並沒有更換校服，所有的鞋子也都還在家中，以為她沒穿鞋子就出去了。

▲陳惜妍最後在床底被發現。（圖／翻攝自Facebook／安邦新闻快讯 Ampang News）

母親猜測，女兒只帶走了手機、遊戲機、充電器以及80令吉（約新台幣560元）的儲蓄，就自行使用家中備用鑰匙離家。她擔心女兒在離家出走的過程中會遇到歹徒，於是立刻向警方和議員求助。

母親表示，惜妍在事發前曾向母親透露，在學校遭同學霸凌，「她在學校上廁所時，不知道被誰從頭上倒水下來，害她全身濕透！」由於無法確認惡搞者的身份，所以家人在向校方反映問題後，也無法採取進一步行動。

她坦言，由於女兒個性比較安靜，平常不會主動透露心事，也經常報喜不報憂，因此無法真正了解孩子在校的情況。

▲大馬議員蔡耀宗。（圖／翻攝自Facebook／King Chua 蔡耀宗）

受委託協尋的議員蔡耀宗在接受《東方日報》採訪時指出，女童失蹤超過13個小時後，其舅舅在晚上8點30分找到她，「原來惜妍只是躲在床底下並用木板遮蓋自己的身軀，躲過了大家的搜尋。」

惜妍的父母在和校方討論後，決定暫時不讓她到校上課幾天，也不去追問她故意躲藏的原因。女童被發現時沒有外傷，一切平安。