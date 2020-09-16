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黃珊珊首曝2022台北市長參選心聲 　「準時晨會清廉執政」才能被認同

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▲▼ 柯文哲，黃珊珊出席2020西門商圈「友善享樂祭」第七屆Cosplay決戰西門町 。（圖／記者張一中攝）

▲黃珊珊、柯文哲。（資料圖／記者張一中攝）

記者袁茵／台北報導

2022台北市長選舉備受外界關注，被視為「柯文哲接班人」的台北市副市長黃珊珊15日提及，現在民眾已經不再是聚焦「誰來當家」，而是「當家後做了什麼？」只能認真把每件事情都做好，而所謂「接班人」也不是「接下這個班的人」，而是「接著上班的人」，無論未來台北市長是誰，都希望把勤政文化傳下去。

「『接班人』這個詞不應該出現在現在的民主社會。」​黃珊珊15日於臉書上提到，台北市長柯文哲是柯文哲，而黃珊珊是黃珊珊，「我們唯一的共通點是為台北努力打拼的那份心情。」去年她辭去21年的議員職位接任副市長，理念很簡單，而且至今沒有變，就是「讓認真的人被看見。」

黃珊珊表示，在民主社會中，民眾已經不再是聚焦「誰來當家」，而是「當家後做了什麼」，只能認真的把眼前的每一件事情做好，把評價跟選擇留給人民。所以現在需要督導15個局處、擔任19個委員會的召集人，每天認真的打拚市政、宣傳市政、推動每一個細節，這就是她每天在做的事情。​

黃珊珊說，離選舉還很久，所以比起選舉，她更關心近期「美豬美牛的食安議題」及「帶來的經濟效益」問題，如果現在就開始思考選舉，那要如何繼續推動市政？​人生的下半場，希望在有限的時間內，把過去21年來當議員看見的問題，想辦法來具體解決落實，延攬對的人、做對的事，形塑對的文化，當一天和尚撞一天鐘，能勤政幾天就打拼幾天，如果能夠獲得一點掌聲及成就感就更好了。​

最後黃珊珊提及，無論外界怎麼描述，北市府仍和五年前一樣，每天早上七點半，柯市長依然準時召開晨會，每天報告3個議題、改善3件事情，所謂的「接班人」不是「接下這個班的人」，而是「接著上班的人」，因此無論未來的台北市長是誰，都希望這份勤政文化可以繼續傳遞下去，能夠做到「準時晨會、清廉勤政」的人，才有機會成為市民最能認同的對象。

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