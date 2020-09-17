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美國務院次卿訪台　解放軍東海軍演、黃海射火箭

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▲▼在美國國務卿蓬佩奧（左2）推薦下，柯拉克（右2）2019年1月獲得總統川普提名為國務次卿。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務院次卿克拉奇17日至19日率團訪台。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）17日率團訪台，為41年來美國國務院訪台最高層級官員。同日，大陸也在東海舉行軍事演習，要求上午8點至晚上6點特定的海域範圍內禁止進入。

浙江海事局16日晚間通報，東海17日上午8點至下午6點進行軍事演習，五點連線的海域內禁止駛入，五點連線的範圍為：29-28.93N，122-09.22E；29-30.08N，122-13.23E；29-22.87N，122-11.82E；29-23.85N，122-15.58E及29-21.57N，122-14.18E。

同一時間，黃海、長江口也正進行「火箭發射」，據連雲港海事局、上海海事局發布，黃海南部海域、長江口從15日至17日每日上午7點30分至11點30分進行火箭發射，期間限制水域內禁止駛入，在「殘骸散落區」航行的船舶也須特別注意。

▼解放軍東部戰區日前展開火箭軍演訓。（圖／取自解放軍東部戰區公眾號）

▲▼中國解放軍東部戰區在半夜進行火箭軍演訓。（圖／取自解放軍東部戰區公眾號）

對於大陸近期頻繁的軍演活動，國台辦發言人馬曉光16日在記者會上表示，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，解放軍有關戰訓活動是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，行動是針對外部勢力干涉和台獨分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。

馬曉光還強調，大陸絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間，「我們有決心、有能力挫敗一切台獨活動，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護兩岸同胞的共同利益。」

▲▼中國解放軍東部戰區在半夜進行火箭軍演訓。（圖／取自解放軍東部戰區公眾號）

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