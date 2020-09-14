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親子

單親不苦情／孩子面對乾姊結婚，哭說：怕妳會忘記我！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

在我們家，「單親」這件事，不會特別被拿出來討論，因為DAHLIA從很小、幾乎還沒有意識到爸爸存在的時候，就跟著我生活，而我本身是父親獨自帶長大，特別知道單親孩子的心情，所以不會一直拿「我們家沒有男人」或「媽媽一個人帶妳很辛苦」這種話語，去向孩子討關注。

相反的，我告訴她許多迷你家庭的好處，像是：自由啊、不拘束啊、沒有閒雜人等碎嘴啊，避免她因為雙親分手，而產生自卑感，在長期正向薰陶下，女兒理解到家庭有很多不同的樣貌，所以，當她面對同儕詢問時，完全不會感到自卑，而是一付「我家很摩登，我媽跟我超酷」的樣子，自然也不會有「人生一定要結婚、生小孩」的想法。

好朋友安佐拉小姐，是我過去在媒體平台的好同事，我從全職媽媽準備北上時，就是她幫我拉的線，好讓我帶孩子離開不健康的環境後，能迅速找到一份符合自己技能的全職工作，只是，當初我們都沒想到，離職後仍可以保有像家人一樣的情誼，尤其是我的女兒DAHLIA，她自1歲起，就和安佐拉十分投緣，簡直是把安佐拉當自家人一樣，對這位大姐姐總是又愛、又暱、又任性。

人說：「出外靠朋友。」離開原生家庭多年，現在又單身育子的我，應該最能體現這句話了。

上週末，我人不舒服，立馬打了電話問安佐拉，可否幫忙照顧DAHLIA？她毫不猶豫地接下這份苦差事，並且跟DA透露一個好消息：「她要結婚了！」人在急診室插針的我，自然是無法參與這一刻，所以安佐拉打算用錄影的方式，來記錄DAHLIA知道這事的反應。

「我要結婚了！」安佐拉有點失望，想說DAHLIA怎麼沒有說什麼，便把錄影關掉，此時DAHLIA才回神大喊：「妳要結婚了喔？妳真的要結婚了喔！」接著開始連珠炮發射：「妳跟誰結婚？他真的愛妳喔？是他追求妳的嗎？」當然也不忘提醒：「妳一定要請我喔！我一定要去看妳結婚喔！不要忘了我！」

等到我從急診出院、安佐拉離開後，DAHLIA興高采烈地，跟我聊到她要去灑花（當花童），又說怕自己會害羞怯場，講著講著，她突然悲從中來、放聲大哭：「我不要安佐拉結婚！嗚嗚嗚～」我問她：「妳是怕她被欺負嗎？」DA點點頭，完全以娘家自居的身分說：「如果她被欺負，可以來我們家住。」卻又停不住眼淚。

等她哭到我真的覺得太誇張的時候，正在line上同步聊天的安佐拉才驚覺，「DAHLIA是不是有大寶心態，擔心我結婚後有小孩，就會忘了她？」我把話轉給正在低潮的DA，她立馬點點頭、哭得更大聲，原來這孩子真的好愛好愛她。

在生活與育兒的壓力下，老實說，我不是一個溫柔的媽媽，說是帶兵操練的士官長還差不多，而安佐拉對DAHLIA來說，反而是一種介於母親與姊姊之間的慰藉，比自己的親生爸爸還重要，所以她害怕安佐拉有小孩後，就跟爸爸一樣消失，再也不來找她…。

這就是為什麼我要寫出這件事的原因，因為從安佐拉要結婚的消息，我觀察到孩子內心的恐懼：害怕被拋棄，質疑婚姻制度等等，縱使我多努力，讓女兒知道單親也是一種正向的選擇，但有些缺憾仍是無法完全彌補的！

不過，跟我一樣單親的家長，也不用過於放大，畢竟每個家庭有不同課題，雙親亦是，只是此事點出了盲點，未來我會針對這方面下手，讓DAHLIA更有安全感，並且不至於對婚姻制度喪失信心。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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