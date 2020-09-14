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夜市骰子牛「1份300」驚呆！OL找路人合買...店員超硬：沒辦法

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骰子牛（圖／東森新聞）

▲示意圖，與本文無關。（圖／東森新聞）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨天和先生逛夜市，突然嘴饞想買骰子牛來吃，沒想到店員直接做「大份」要價300元，驚呆了她和一旁也點餐的正妹，後來兩人希望合買被拒，更換來一頓氣。

女網友在「爆廢公社」還原始末，當時攤位上並沒有價目表，而她有點印象，之前看新聞說「骰子牛從100元漲到200元」，所以做好心理準備點了一份，而旁邊有位漂亮的小姐也點了一份。

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等店員做好並喊價300元後，夫妻倆和正妹全驚呆，於是她趕緊出聲，「太貴了吧，300真的不太合理，而且份量也不多，只要200元的份量可以嗎？300太貴了！」

聞言，店員強硬表示，「不行，一份就是300元！」無奈的她只好轉頭詢問正妹，乾脆他們合買一人一半，而對方也答應了，怎料店員仍不給轉圜餘地，語氣不善地說「沒辦法！我沒有盒子可以給妳分裝。」

對此，原po氣憤直呼，「骰子牛好吃是好吃，你一份100或200我都可以接受，但你沒有價目表，直接做好跟我說一份300，300元誰要吃骰子牛啊，都可以吃牛排了！大家要小心，要吃的話記得先問一份多少錢，才不會當冤大頭！」

▲夜市買骰子牛「1份300」驚呆！OL找路人合買...店員超硬：沒辦法。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲女網友發文抱怨。（圖／翻攝自爆廢公社）

另外，她也承認，沒一開始確認價錢是自己的疏忽，「但吃過骰子牛的都知道，行情就100或200元，所以才沒問多少。骰子牛老闆曾被新聞報價格問題，有說小份100、中份200、大份300，我點的時候是說一份，結果做最大份的給我，根本不是錢的問題，300元我也不是吃不起，只是整個店員態度都不耐煩、翻白眼，難怪Google評價全是1顆星。」

po文一出引起熱烈討論，網友們紛紛表示，「我如果沒看到標價我會先問，之前買一隻小的烤魷魚，沒問清楚也是快300」、「300乾脆去店面，還有冷氣吹」、「賣東西標價格不是應該的嗎？是我也走掉不買，根本把人當盤子敲」、「300有沒有搞錯，他是米奇林路邊攤嗎」、「我X可以吃兩份厚牛麵+兩杯飲料了欸」、「這種連鎖店的價格不是都統一嗎？沒有標示價格，店家的問題比較大吧」、「斂財斂起來」。

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