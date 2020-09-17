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奶奶「按頭溺殺」兩孫女慘死！ 　兒子原諒：她不是故意的

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▲▼奶奶將兩孫女推進糞坑溺亡。（圖／翻攝自微博）

▲兩孫女生前照片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

今年清明節前夕，四川一55歲的徐姓阿嬤在丈夫、兒子和兒媳離家後，先後將年僅3歲和5歲的兩個孫女推進糞坑，在孩子反抗的時候，還用手按住她們的頭，直到不再動彈。之後，回屋換上乾淨衣服，在水庫跳水自殺，被水庫管理員和附近的村民救起。

綜合陸媒報導，事發當天，李姓男子和妻子一同出門，將兩個女兒留給母親徐女帶著。等他晚上回到家後卻不見女兒和母親的身影，由於母親沒有帶手機的習慣，他只得挨家挨戶地敲門詢問，尋找母親的下落。

鄰居稱，中午看到他女兒曾在糞坑邊玩耍！李男心頭頓時一緊，揭開糞坑的蓋板後，被眼前的情況嚇了一跳，兩個熟悉的小身影漂浮在糞坑裡！

將兩個女兒打撈出來之後，李男馬上報了警，他以為是女兒不小心掉進糞坑，母親擔心沒看好小孩被責怪才離家出走。經過一夜的調查，警方得到一條極為重要的訊息，在發現女童遺體的第二天，徐女在離家3公里處的水庫跳水輕生。

▲▼奶奶將兩孫女推進糞坑溺亡。（圖／翻攝自微博）

▲幼女慘死。（圖／翻攝自微博）

水庫彭姓管理員回憶，那天早上6點半左右，他駕船巡視水庫，發現靠水庫一處角落有人自殺，他將船劃過去，拉住對方的肩膀，隨後大聲喊人幫忙，還好，在附近散步的村民聽到聞訊趕到現場，兩人合力將跳水輕生的阿嬤救上岸。

在眾人全力營救徐女時，徐女還在拼命反抗，一直喊著，「不要救我，讓我去死！」看到她情緒激動，彭姓管理員只得報警。

看到警員之後，徐女的腿一下就軟了，主動交代了溺死孫女的事實，「那時應該是下午4點多，我正在挑糞澆菜，3歲的小孫女就背對著我蹲在糞坑邊上，我把她推進了糞坑，推進去我就後悔了，就跳下去找。」

▲▼奶奶將兩孫女推進糞坑溺亡。（圖／翻攝自微博）

▲奶奶將兩孫女推進糞坑溺亡。（圖／翻攝自微博）

數分鐘過後，5歲的大孫女過來找妹妹玩，徐女回答，妹妹掉進糞坑了。大孫女就開始蹲在糞坑旁邊找妹妹，這時，徐女又一把將大孫女拉進了糞坑，並將對方按在糞坑內溺亡。

8月24日，當地檢方以涉嫌故意殺人罪對徐女提起公訴，現正在南充中級進行審理。在這個關鍵時刻，家人突然出具了一份諒解書，稱徐女有精神疾病。

徐女丈夫，「她有被迫害妄想症，前幾年才開始出現的，也帶她去醫院看過，但她不承認自己有病，在家裡成天疑神疑鬼的，總說有人要害她。」兒子和兒媳也同意父親的說法，對徐女溺死兩個女兒表示諒解，希望從輕處罰。兒子無奈說，「她也不是故意的。」

9月14日，南充市中級人民法院稱，本案目前尚未作出判決。

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