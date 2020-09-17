移工合不合法從這裡查　北市勞動局：非法聘僱最高懲處75萬

▲聘用外籍學生或配偶須查驗證件。（圖／北市勞動局提供）

記者黃巈禾／台北報導

近來常有外國人持偽造居留證應徵工作，店家疏於查驗證件真偽就急著讓外國人上工，直到查獲時才驚覺被騙。北市勞動局表示，除了可到北市勞動局官網了解聘雇移工注意事項，也可至內政部移民署網站查詢移工是否合法，若雇主非法容留外國人工作或非法聘僱外國人，將遭處15萬元以上75萬元以下罰鍰。

北市勞動局表示，雇主應徵新住民時，須核對應徵者的外僑居留證及依親戶籍資料正本，應徵僑外學生則須核對學生證、居留證及工作許可函正本，確認證件為本人持有及居留事由、證件效期等資料後，還要拍照或影印留存影本，以盡雇主的查驗義務。

北市勞動局局長陳信瑜指出，為避免雇主遭持假證件或他人證件的外國人所騙，勞動局特於官網設立「聘僱移工居留證查詢專區」宣導聘雇移工注意事項，包含內政部移民署之「晶片居留證資料查詢」網站可供於聘僱前查詢移工是否具有合法工作的身分。





▲居留證正面樣式。（圖／北市勞動局提供）

▲居留證背面樣式。（圖／北市勞動局提供）

查詢步驟，首先輸入居留證正面的統一編號、核發日期和居留期限，接著輸入居留證背面的流水號，如果查詢結果為合法居留證，查詢結果會顯示與居留證相符的照片，如果查詢結果為非法居留證，查詢結果會顯示「資料不符」。

▲合法居留證查詢結果示意。（圖／北市勞動局提供）

▲非法居留證查詢結果示意。（圖／北市勞動局提供）

陳信瑜提醒雇主，非法容留外國人工作或非法聘僱外國人，將遭處15萬元以上75萬元以下罰鍰，且5年內若再違反，還會面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，應徵外國人時務必查驗證件正本，不可不慎。