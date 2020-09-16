　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小鬼逝！「海巡兵」騷擾峮峮「你炮友死翹翹了」　海巡署比對相片回應！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

王姓男子在峮峮的臉書惡意留言騷擾，遭大批網友肉搜P圖惡搞。（翻攝自峮峮臉書）

圖文／鏡週刊

藝人黃鴻升今（16日）下午驚傳猝逝家中，享年36歲，警方初步勘驗現場無外力介入，目前將遺體移至台北市立第二殯儀館等待解剖釐清死因。黃生前的緋聞女友峮峮在事發後，遭一名王姓男子在臉書上惡意騷擾，留言「你炮友死翹翹了」， 遭大批網友圍剿。

由於王男的臉書中，出現他身著海巡制服的照片，因此被認為是海巡官兵，但海巡署隨即駁斥，指出他並非現役人員，言行無法代表海巡署，並對他的行徑予以譴責。

據了解，該名留言騷擾峮峮的男子，惡意行徑被大批網友留言飆罵，表示「你會被肉搜，等著」「你欠人家告？」，他的身分還被起底是海巡署的官兵，連職級、單位都被貼出，摩托車車牌號碼也被揭露，大頭照片更在留言串中瘋傳。

王姓男子在臉書上惡意騷擾， 遭大批網友圍剿。（翻攝自峮峮臉書）
黃鴻升生前的緋聞女友峮峮遭一名王姓男子在臉書上惡意騷擾。（翻攝自峮峮臉書）

由於網友們直指此人是海巡官兵，海巡署在稍後也做出回應，表示有關臉書姓名「John Shen」帳號，除經熱心網友指稱為假帳號外，經海巡署詳細比對相片後，確認非海巡現役人員，其不當言行不代表海巡署立場，並對此行為表示譴責。


更多鏡週刊報導
【小鬼黃鴻升猝逝】黃鴻升家中驟逝　女友峮峮聞噩耗緊急停工
【小鬼黃鴻升猝逝】緋聞女友峮峮遭留言騷擾　律師：涉犯公然侮辱罪
【小鬼黃鴻升猝逝】黃鴻升裸半身陳屍臥室　大體移靈二殯相驗

►愛上新鮮中秋超值烤肉組，只要999 

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
眾星「一片黑」哀悼小鬼！徐若瑄突貼1張照...粉絲悲喊尷尬了
小鬼「20年承諾失約了」！生命最重要存在...楊丞琳淚崩喊7
高以翔10個月前猝逝　小鬼黃鴻升曾惋惜「他還很年輕」
小鬼逝！官兵騷擾峮峮「你炮友死翹翹了」　海巡署比對相片回應
爸爸送勞力士「5字告誡」！小鬼隨身戴…30歲後收入全給家裡管
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

周錫瑋：不出席海峽論壇哪來的和平與尊嚴？

小鬼逝！「海巡兵」騷擾峮峮「你炮友死翹翹了」　海巡署比對相片回應！

路透指美國擬對台軍售7項武器　國防部：媒體自行臆測

快訊／美次卿克拉奇確定17日下午抵台　台美經濟對話18日登場

新北勞軍邀400國軍弟兄看職棒　侯友宜架勢十足開球振士氣

廈門連接花蓮！「台灣阿成」宣布參選花蓮縣長　打通中央山脈建隧道

迎34周年黨慶　民進黨927辦「民主開唱」音樂會

籲江啟臣堅持18歲投票權　民進黨青年部：別拿公民權利做選票算計

北市議會委員會名單出爐！藍營攻美豬議題　17日帶「粉紅豬」進議場

影／尷尬了！雲豹裝甲車「前後倒退」7次才順利過彎　陸軍：零件故障

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

天注定？婦人詐欺被通緝躲17年　追溯期再1年失效...逆向騎車遭逮

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

周錫瑋：不出席海峽論壇哪來的和平與尊嚴？

小鬼逝！「海巡兵」騷擾峮峮「你炮友死翹翹了」　海巡署比對相片回應！

路透指美國擬對台軍售7項武器　國防部：媒體自行臆測

快訊／美次卿克拉奇確定17日下午抵台　台美經濟對話18日登場

新北勞軍邀400國軍弟兄看職棒　侯友宜架勢十足開球振士氣

廈門連接花蓮！「台灣阿成」宣布參選花蓮縣長　打通中央山脈建隧道

迎34周年黨慶　民進黨927辦「民主開唱」音樂會

籲江啟臣堅持18歲投票權　民進黨青年部：別拿公民權利做選票算計

北市議會委員會名單出爐！藍營攻美豬議題　17日帶「粉紅豬」進議場

影／尷尬了！雲豹裝甲車「前後倒退」7次才順利過彎　陸軍：零件故障

中職／林宥穎雙響砲　洪總先驚訝表情包再問有吃藥嗎？

股市「上沖下洗」讓人超怕！柏瑞投信分析：亞債展現耐震力

桃捷合作「蔡阿嘎曬兒」被轟爆　鄭文燦指示重新評估

要讓台灣「像刺蝟一樣」難攻　美國罕見一口氣計畫7項軍售

中職／江國豪下半季4勝都是對兄弟　想辦法降低失投球

家中設計開放式廚房！「客廳望去看光光」命理師搖頭：財氣往外流

中職／單場雙響砲　林宥穎：七月最後一天乖乖放整箱

中職／差一支完全打擊　陳鏞基：沒有那麼簡單

中職／林宥穎雙響砲扛好遠　洪總也驚呆：你吃藥嗎？

快訊／ 蒙古彎刀狠砍頸！法官認定有「逃亡、滅證之虞」...裁定羈押

政治熱門新聞

網友騷擾峮峮　海巡署：非現役人員

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

周錫瑋2理由不參加海峽論壇

左正東認失言　誤用「民心脆弱」很抱歉

共軍擾台　王婉諭：國民黨不敢吭聲

六都首長聲量曝光　陳其邁奪第一

挑戰2024總統？　侯友宜10字回應

發射火箭「中國台灣」島上飛過　國防部回應

台電員涉過失致死　王浩宇：出律師費

國民黨網路聲量奪冠　他曝背後危機

炒蒜黑手是誰？林佳新：就是女字旁的她

一階通過黃捷喊「已經換新市長」罷捷團體怒

爆柯文哲賴帳　楊蕙如：我還有滿滿的料送你

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／小鬼黃鴻升驚傳北投過世！

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

小鬼黃鴻升「疑心肌梗塞」倒浴室門口亡！

《玩很大》最後對話曝光　吳宗憲痛失接班人...泣哭：小鬼黃鴻升你給我回來！

黃鴻升36歲逝！8年前查出「遺傳病史」

快訊／黃鴻升猝逝！爸奔奇岩派出所

小鬼過世！緋聞女友峮峮聽記者講才知

即／小鬼相驗結果出爐！檢方曝：家屬同意解剖

猝逝現場曝！小鬼爸「喊人無回應」開門驚兒子遺體

小鬼黃鴻升父親悲痛發聲！

《玩很大》小鬼黃鴻升過世　KID崩潰

獨／黃鴻升最後身影曝光！臉上略顯疲態

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面