小鬼逝！「海巡兵」騷擾峮峮「你炮友死翹翹了」　海巡署比對相片回應！

圖文／鏡週刊

藝人黃鴻升今（16日）下午驚傳猝逝家中，享年36歲，警方初步勘驗現場無外力介入，目前將遺體移至台北市立第二殯儀館等待解剖釐清死因。黃生前的緋聞女友峮峮在事發後，遭一名王姓男子在臉書上惡意騷擾，留言「你炮友死翹翹了」， 遭大批網友圍剿。

由於王男的臉書中，出現他身著海巡制服的照片，因此被認為是海巡官兵，但海巡署隨即駁斥，指出他並非現役人員，言行無法代表海巡署，並對他的行徑予以譴責。

據了解，該名留言騷擾峮峮的男子，惡意行徑被大批網友留言飆罵，表示「你會被肉搜，等著」「你欠人家告？」，他的身分還被起底是海巡署的官兵，連職級、單位都被貼出，摩托車車牌號碼也被揭露，大頭照片更在留言串中瘋傳。

由於網友們直指此人是海巡官兵，海巡署在稍後也做出回應，表示有關臉書姓名「John Shen」帳號，除經熱心網友指稱為假帳號外，經海巡署詳細比對相片後，確認非海巡現役人員，其不當言行不代表海巡署立場，並對此行為表示譴責。



更多鏡週刊報導

【小鬼黃鴻升猝逝】黃鴻升家中驟逝 女友峮峮聞噩耗緊急停工

【小鬼黃鴻升猝逝】緋聞女友峮峮遭留言騷擾 律師：涉犯公然侮辱罪

【小鬼黃鴻升猝逝】黃鴻升裸半身陳屍臥室 大體移靈二殯相驗

►愛上新鮮中秋超值烤肉組，只要999