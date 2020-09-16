捐2萬公斤白米！陳昭榮熱心公益...林姿妙揭原由

▲▼藝人陳昭榮代表捐2萬公斤白米，嘉惠宜蘭弱勢家庭。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

社團法人中華心蓮心公益協會為關懷宜蘭縣內弱勢族群，16日上午在宜蘭縣社會福利館中庭舉辦「心蓮心、愛永續-白米獻愛心」捐贈儀式，由該會理事長陳昭榮代表捐贈2萬公斤白米予宜蘭縣內弱勢家庭及社福機構，宜蘭縣長林姿妙親自接待並回贈感謝狀，向協會致上誠摯謝意。

社團法人中華心蓮心公益協會，由藝人陳昭榮與父親陳忠雄秉持熱心公益精神2012年創立，不遺餘力地在台灣各地幫助弱勢及無力殮葬的家庭、獨居老人等。今（2020）年是連續第6年捐贈白米予宜蘭縣政府，此次共捐贈白米2萬公斤，其中1萬3,000公斤捐贈宜蘭縣政府，透過物資銀行轉贈縣內弱勢團體，另外7,000公斤捐贈三星鄉、大同鄉、蘇澳鎮公所等單位。



宜蘭縣長林姿妙表示，感謝心蓮心公益協會長期以來出錢出力濟貧不遺餘力，陳昭榮無論是戲劇事業或在自創成立的數位科技公司都有相當亮麗的成績，但在百忙之餘，仍能秉持對父親的承諾，持續傳愛揚善，其愛心及對社會公益的熱心善舉，實著令人感佩。

林姿妙也再度感謝心蓮心公益協會長年挹注善心資源散播愛心，宜蘭縣政府也會持續連結社會資源共同協助弱勢家戶度過最艱難的時刻，也期望透過此次的捐贈儀式，宣揚公益服務精神，讓愛心傳遞至社會各個角落，拚出宜蘭好生活。

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