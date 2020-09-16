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中印爆45年來首次LAC鳴槍衝突　印：9月初班公湖就已傳槍響

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▲▼中印邊境的印度士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印邊境的印度士兵。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者康世人新德里16日專電

印度與中國部隊先前傳出7日在拉達克丘舒爾發生45年來首次在中印實際控制線鳴槍事件。但印度官員爆料，雙方9月初在班公湖一帶發生多起開槍事件，遠比丘舒爾事件更嚴重。

印度快報（Indian Express）今天引述沒有具名的印度高層官員透露，印度與中國互控對方7日於拉達克（Ladakh）東部班公湖（Pangong Tso）南岸丘舒爾（Chushul），打破雙方在中印實際控制線（LAC）禁用槍械的協議鳴槍威脅後，於印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）與中國外交部長王毅10日會談前，雙方部隊又於班公湖北岸發生對空鳴槍事件。

這名官員說，這起事件是由於中印雙方爭奪班公湖手指地區戰略高地引發的，雙方部隊相距不到500公尺，並在手指3（Finger 3）、手指4（Finger 4）的山脊一帶對空鳴槍約「100到200發的子彈」，遠比7日在丘舒爾發生的鳴槍事件更加激烈。

不過，截至今天為止，中印雙方相關單位對這起在班公胡北岸發生規模更大的鳴槍事件，沒有任何正式聲明。

另一名沒有具名的官員透露，由於班公湖緊張局勢持續存在，中印部隊於9月的第一週在班公湖南、北岸出現許多動盪，發生了「多起開槍事件」。

印度軍方官員說，許多開槍事件，例如其中一起只開了兩槍，士兵覺得沒有嚴重到報告的地步，所以上層軍官隔了一天才知道曾發生開槍事件。

目前，在丘舒爾有幾個陣地，中印雙方部隊相距不到300公尺。

▲▼印度,中印邊界,拉達克,印軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲印軍車輛陸續往邊界移動。（圖／達志影像／美聯社）

但官員強調，由於中印的國防部長、外交部長陸續於4日和10日在莫斯科對話，事件已經冷卻下來，重新轉向對話。不過，即使中國部隊先前的「侵略」和持續的「恐嚇」已經停止，但中國部隊仍持續駐紮在當地，只要短時間就可以開動坦克且重新行動。

印度官員說，在印度部隊占領丘舒爾之前，中國部隊的陣地處於優勢地位，但現在狀況已經改變。印度部隊還在中國部隊位於班公湖北岸第4指山脊陣地的更高處部署陣地，取得優勢。

這名官員認為，由於印度部隊占領的陣地高於中國部隊的陣地，加上當山頂開始下雪時，中國人將無法繼續維持陣地；而且，印度第4指與第3指的陣地，比起中國第4指陣地距離他們第6、7指陣地的距離要近，因此更加占有優勢。

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