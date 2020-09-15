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陸宣布連三天「發射火箭」　黃海、長江口發航警

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▲▼大陸連雲港海事局15日發布航行警告。（圖／中國海事局網站）

▲大陸連雲港海事局15日發布航行警告。（圖／中國海事局網站）

記者陳政錄／綜合報導

繼今日上午在黃海海域發射一枚長征十一號海射運載火箭，路徑疑通過台灣上空後，大陸連雲港、上海海事局下午發布航行警告，表示黃海南部海域、長江口於9月15日至17日，每日進行火箭發射，禁止駛入。等於陸方包含今日，連續三天均會密集發射火箭。

根據連雲港海事局發布的「雲航警0054」航行警告，公告黃海南部，9月15日至17日每日07時30分至11時30分，在以34-18.701N 123-45.659E為圓心，2.7海里為半徑的水域內進行火箭發射，禁止駛入。

上海海事局同日發布的「滬航警0640」航行警告稱，長江口自9月15日至9月17日，每日07時30分至11時30分發射火箭，一級子殘骸落區為30°57′49.37″ N/122°34′31.46″E、31°56′03.43″N/122°48′53.71″E、31°49′12.81″N/123°26′05.16″E、30°51′02.89″N/ 123°11′21.13″E四點連線內水域，請各航船注意。

▲▼陸成功於黃海發射長征火箭　飛行路徑疑「穿越台灣上空」。（圖／新華視點）

▲大陸15日上午成功於黃海發射長征火箭，飛行路徑疑「穿越台灣上空」。（圖／新華視點）

在此之前，有官方背景大陸自媒體《CHINA航天》已先透露，15日上午9時20分，將在黃海海域用長征十一號 HY2運載火箭，以「一箭九星」方式發射「吉林一號」高分03系列9顆衛星，更強調該枚火箭會「從中國台灣島上空飛過」，並在文末放上了兩個「偷笑」的表情符號，引發熱議。

隨後，大陸官方媒體證實，黃海海域今日成功發射一枚長征十一號海射運載火箭，將「吉林一號」高分03-1組衛星送入預定軌道。對此，我國防部15日表示，國軍聯合情監偵作為，都有充分的掌握，並適切應處。

另一方面，先前解放軍東部戰區亦曾於14日，釋出其轄下火箭軍某部，半夜進行「突擊演練」，發射數枚導彈，對預訂目標進行多輪火力打擊的訊息；據《多維新聞網》報導，該次演習使用的是東風-11短程飛彈，是針對當前台海情勢所進行的。

►時間對我們來說完全沒用！

▼陸方除發射航天用火箭，載運衛星進入軌道，中共解放軍東部戰區日前也釋出火箭軍在半夜進行演訓的消息。（圖／取自解放軍東部戰區公眾號）

▲▼中國解放軍東部戰區在半夜進行火箭軍演訓。（圖／取自解放軍東部戰區公眾號）

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