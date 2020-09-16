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「連4年辦假帳號」祝生日快樂　他怨被封鎖：只是想聊聊天！網轟爆

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▲妹子（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲女同學嚇封鎖！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

遇到陌生人騷擾，多數人幾乎會封鎖反擊！不過有男網友透露，暗戀一名女同學已4年，由於不敢開口告白，只好辦假帳號私訊祝她生日快樂，希望藉機互動認識。怎料女同學嚇得不敢回，原PO還持續4年都傳生日快樂，結果都慘遭封鎖，文章曝光後，此舉更引發眾多網友大罵「變態好可怕！」

一名男網友在論壇《Dcard》以「每年祝她生日快樂，但每年都被封鎖」為標題透露，4年前在課堂上，對某一位女同學有愛慕之意，卻遲遲不敢進一步開口，原PO還創了一組假帳號，祝對方生日快樂。

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訊息可見，原PO寫下「嗨～我以前有偷偷暗戀你，但沒跟你說過話，特地辦帳號來祝你生日快樂！」一開始，女方會反問是誰，結果聽到原因嚇得秒封鎖。不過原PO不死心，往後的2、3、4年，以同模式私訊祝福，「今年是第四年了...我還是一樣祝她生日快樂。」

對此，原PO玻璃心討拍，「只是希望能多多跟她聊天，每年她的生日我記在行事曆」、「以前跟她同一堂課，但是卻沒跟她說話...很後悔，我要這樣做也是沒有抉擇...就只是想聊聊天而已！」

▲▼辦假帳號，每年祝她生日快樂 但每年都被封鎖（圖／翻攝Dcard）

▲原PO舉止反讓女同學很害怕！（圖／翻攝Dcard）

文章曝光後，掀起大批網友撻伐，「蠻變態的」、「問題你自己也講了，人家根本不認識你，這種行為真的只會令人覺得恐怖，不管多久一次」、「是單純討厭怪人，不是什麼在意別人眼光好嗎」、「你之前是不是有發過差不多的文？如果不是反串，真心建議你去看醫生」、「這樣真的很噁耶，她都明確表達對你沒興趣，並且連朋友都不想跟你做，你這樣只會照成她的困擾，可以不要這樣嗎」。

▼原PO竟自以為「很感動」！（圖／翻攝Dcard）

▲▼辦假帳號，每年祝她生日快樂 但每年都被封鎖（圖／翻攝Dcard）

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