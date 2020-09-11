網友問「假貨退款」遭封鎖　連千毅76字回應處置方式

▲日前有網友表示詢問假貨退款遭封鎖，連千毅在臉書上回應了正確的處置方式。（圖／翻攝自Facebook／MEIMO 蘭庭精品）



記者林彥臣／綜合報導

直播天王連千毅9日才復出直播，請來邱姓律師陪同說明「假貨風波」，並且出示一大疊退貨單據，強調目前已經有9成消費者處理圓滿，退款的金額將近3000萬元，卻有網友PO文抱怨，私訊連千毅詢問假貨退款遭到封鎖。對此連千毅在臉書上發出76字說明文，解釋正確的處置方式。

日前有網友在《爆怨公社》指出詢問連千毅假貨退款遭到封鎖，並公布的私訊截圖，私訊內容中表示，「之前買了一支阿曼尼手錶，新聞報連董的商品是假貨，請問可以退貨嗎？」

對此連千毅臉書發文表示，「本人的個人臉書，私訊，已經委由經紀人代為管理，消費者需要服務的各項項目，皆由蘭庭精品粉絲團處理，請各位需要服務的網友，洽詢粉絲團，請勿在直播中，洗留言，會被電腦小幫手封鎖」。言下之意就是需要服務的網友，私訊到粉絲團處理，而不是私訊到他個人的臉書。

▲連千毅先前遭警方查獲販賣多達16項仿冒商品，引爆假貨風波。。（圖／記者洪靖宜翻攝）



連千毅日前針對假貨風波解釋，過去向廠商進貨的商品，都是由員工進行把關，此次爆發爭議後，經查為員工督導不周，已經開除蘇姓、黃姓等2名主管級倉管人員。

連千毅當時強調，「很抱歉因為督導的項目實在太多，有不周的地方，我代替蘭庭、代表我本人跟大家說聲抱歉，以後我會更審慎，要求主管及員工加強對商品審核的拿捏，拿出最高標準、拿出我最大的誠意，再次說聲抱歉、也說聲謝謝，感謝邱律師幫忙，這幾天就要來處理，向不肖廠商提出詐欺取財告訴。」

►洗臉後二次清潔，消滅老化角質及髒污