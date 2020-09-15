　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

解放軍模擬武統戰績竟「48敗6平6勝」　專家：他們真的沒那麼強！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼2019朱日和演習開打，第80集團軍「猛虎勁旅」出征誓師大會，喊出「決勝朱日和」。（圖／翻攝自80集團軍微信公眾號「80強軍號」）

▲共軍內蒙古朱日和訓練基地是亞洲最大型的軍事基地 。（圖／翻攝80集團軍微信公眾號「80強軍號」）

記者陳俊宏／綜合報導

美國五角大廈日前公布《2020年中國軍力報告》指出，解放軍並未放棄「武統」台灣。而軍事專家游昇勳表示，共軍有一個複製我陸軍的「藍軍旅」，而藍軍旅和解放軍各軍區對抗的戰績是48勝、6敗、6平，代表解放軍輸了8成。他認為，共軍戰力真的沒中共宣傳得那麼厲害。

根據五角大廈《2020年中國軍力報告》，解放軍若武統台灣，將同時實施海空封鎖策略，包括切斷台灣重要進口，迫使台灣屈服；隨著大規模飛彈攻擊與奪取近海島嶼，因有限軍力與強制選項，共軍可能採取有限度的軍事行動攻擊基礎設施，並且跟各項公開或秘密的活動結合，引發恐慌並降低民眾對台當局信心。

在過去的30年，中共在軍事方面投入大量的資金，建立新型研發和訓練基地，內蒙古朱日和訓練基地是亞洲最大型的軍事基地 。

▼解放軍「跨越-2015．朱日和」軍演疑似模擬進攻台灣總統府。（圖／翻攝中國軍網）

解放軍「跨越－2015．朱日和」軍演疑似模擬進攻台灣總統府。（圖／翻攝自大陸網站）

根據《The Drive》報導，朱日和訓練基地可演習面積約1000平方公里，並有全計算機化C4ISR模擬裝備和5個師以上進駐的營房、醫院、後勤等設備，還有20幾座籃球場以及鐵路設計；在基地的南端，有著巨大的全尺寸城市訓練區，以及一個模擬空軍機地的所在地，仿造了台北市的景觀，有著縱橫交叉的高速公路，還有總統府、外交部的建築物。

而共軍的「中國第一藍軍旅」也在朱日和誕生，有「中國最強大部隊」、「草原戰狼」等稱號。《三立新聞網》報導，游昇勳透露，該藍軍旅複製中華民國陸軍的編制，但戰力不到我陸軍的8成，不過，藍軍旅近幾年和共軍各軍區的對抗戰績為48勝、6敗、6平。

游昇勳說，這代表共軍在對戰的60次中，8成都戰敗，且很多次都慘遭殲滅。他認為，解放軍自己證明了，戰力真的沒他們宣傳得那麼厲害、那麼強。

▲▼台中甲南三軍聯合反登陸漢光實兵操演-雷霆2000。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼國軍漢光演習畫面。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼台中甲南三軍聯合反登陸漢光實兵操演-眼鏡蛇直升機地獄火飛彈。（圖／記者呂佳賢攝）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
野生女星百貨血拚狂刷3大袋　彎腰試鞋掉半球！畫面超惹火
賀一航逝1年「兒子月薪6萬→五分埔打工」　改行賣童裝時薪10
看到齊頭水只剩10秒逃命！溪水暴漲吞5人影片曝　3前兆出現趕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

解放軍模擬武統戰績竟「48敗6平6勝」　專家：他們真的沒那麼強！

撕「4％黨」標籤！民眾黨推「TPP NEWS」新聞台搶聲量

睽違15年！立法院啟動修憲　「18歲公民權」擬綁2022縣市長選舉

北市抽驗中秋食品3件不合格　高梁酒香腸、紫玉酥、紅毛丹上榜　

央視「求和說」發酵　國民黨內部揭密：難安撫反王聲浪

快訊／取消出席海峽論壇　江啟臣曝心聲「求來的和平　命懸一線」

快訊／北捷綠線突「異常無法發車」　北捷證實：已恢復運行

罷捷連署第一階過關！　黃捷回應曝光「高雄已經換新市長」

罷捷第一階段審議通過！四叉貓曝最新進度：補件173份

立法院成立修憲委員會　啟動「憲改工程」

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

燒喔！熱燙拔罐+真火烤背部　體驗「火龍功」竟越燒越舒服

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

解放軍模擬武統戰績竟「48敗6平6勝」　專家：他們真的沒那麼強！

撕「4％黨」標籤！民眾黨推「TPP NEWS」新聞台搶聲量

睽違15年！立法院啟動修憲　「18歲公民權」擬綁2022縣市長選舉

北市抽驗中秋食品3件不合格　高梁酒香腸、紫玉酥、紅毛丹上榜　

央視「求和說」發酵　國民黨內部揭密：難安撫反王聲浪

快訊／取消出席海峽論壇　江啟臣曝心聲「求來的和平　命懸一線」

快訊／北捷綠線突「異常無法發車」　北捷證實：已恢復運行

罷捷連署第一階過關！　黃捷回應曝光「高雄已經換新市長」

罷捷第一階段審議通過！四叉貓曝最新進度：補件173份

立法院成立修憲委員會　啟動「憲改工程」

億萬富翁擊敗A-Rod 24億美元買下大都會　創北美球隊出售紀錄

心臟病童跑2圈操場成植物人…國賠362萬　父母：還在長大卻醒不來

68%美國人挺香港民主運動　川普、拜登「香港問題」表態誰加分？

女星22歲拍三級片爆紅！乾爹過世後慘狀曝光　速食店打工又罹厭食症

武界壩奪4命！專家曝溪水暴漲「4大前兆」：聞到這味道要跑了

解放軍模擬武統戰績竟「48敗6平6勝」　專家：他們真的沒那麼強！

喬帥「打裁判」後首回應：不保證不會再發生類似狀況

王雪紅光環加持！小公司9個月股價爆漲超過20倍　勇奪台股漲幅王

再爆問題口罩！廣達香少東「陸製假冒大馬貨」　低價銷軍醫院10年

武界壩放水2大疑點追關鍵16分鐘！　檢方一查「中控室沒監視器」

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

政治熱門新聞

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

央視求和說發酵　國民黨難安撫反王聲浪

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

立法院啟動修憲　18歲公民權綁2022選舉

親吐討厭處女！丁允恭PTT帳號遭起底

北市抽驗中秋食品3件不合格　高梁酒香腸、紫玉酥、紅毛丹上榜　

罷捷連署一階審查過關！黃捷本人回應了

快訊／北捷綠線突「異常無法發車」

解放軍沒那麼強？　模擬武統戰績竟「48敗6平6勝」

李豔秋怒批范雲：再造謠絕對告到底

國民黨拒出席海峽論壇　江啟臣臉書曝近日心聲

市議員批陳其邁　乙烯外洩3謊言

不當「4％黨」！民眾黨推「TPP NEWS」新聞台

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

更多熱門

相關新聞

東部戰區突擊演練　半夜射導彈

東部戰區突擊演練　半夜射導彈

中共解放軍軍演不斷，尤其指揮華東地區武裝力量的東部戰區更是「動作頻頻」。據解放軍東部戰區公眾號14日揭露，該軍火箭軍某部，於半夜進行了「突擊演練」，發射數枚導彈，對預訂目標進行多輪火力打擊。

「馮說新語」國軍版的動物表演？

「馮說新語」國軍版的動物表演？

印媒：中國可重複使用太空飛機　降落羅布泊

印媒：中國可重複使用太空飛機　降落羅布泊

駐港部隊演訓　迫擊砲等實彈射擊

駐港部隊演訓　迫擊砲等實彈射擊

解放軍宣布象山沿海、黃海南部軍演

解放軍宣布象山沿海、黃海南部軍演

關鍵字：

軍武焦點台灣軍武大陸軍武游昇勳國軍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

錦榮被疫情困住「滯美半年」認定新女友

新手想存台積電　同事笑歪：笨蛋

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

滿月男嬰腹部隆起！醫剖腹捧出完整嬰屍

廁所沒開窗「潮濕不通風」！網推1設備比窗戶讚

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面