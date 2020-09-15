解放軍模擬武統戰績竟「48敗6平6勝」　專家：他們真的沒那麼強！

▲共軍內蒙古朱日和訓練基地是亞洲最大型的軍事基地 。（圖／翻攝80集團軍微信公眾號「80強軍號」）

記者陳俊宏／綜合報導

美國五角大廈日前公布《2020年中國軍力報告》指出，解放軍並未放棄「武統」台灣。而軍事專家游昇勳表示，共軍有一個複製我陸軍的「藍軍旅」，而藍軍旅和解放軍各軍區對抗的戰績是48勝、6敗、6平，代表解放軍輸了8成。他認為，共軍戰力真的沒中共宣傳得那麼厲害。

根據五角大廈《2020年中國軍力報告》，解放軍若武統台灣，將同時實施海空封鎖策略，包括切斷台灣重要進口，迫使台灣屈服；隨著大規模飛彈攻擊與奪取近海島嶼，因有限軍力與強制選項，共軍可能採取有限度的軍事行動攻擊基礎設施，並且跟各項公開或秘密的活動結合，引發恐慌並降低民眾對台當局信心。

在過去的30年，中共在軍事方面投入大量的資金，建立新型研發和訓練基地，內蒙古朱日和訓練基地是亞洲最大型的軍事基地 。

▼解放軍「跨越-2015．朱日和」軍演疑似模擬進攻台灣總統府。（圖／翻攝中國軍網）

根據《The Drive》報導，朱日和訓練基地可演習面積約1000平方公里，並有全計算機化C4ISR模擬裝備和5個師以上進駐的營房、醫院、後勤等設備，還有20幾座籃球場以及鐵路設計；在基地的南端，有著巨大的全尺寸城市訓練區，以及一個模擬空軍機地的所在地，仿造了台北市的景觀，有著縱橫交叉的高速公路，還有總統府、外交部的建築物。

而共軍的「中國第一藍軍旅」也在朱日和誕生，有「中國最強大部隊」、「草原戰狼」等稱號。《三立新聞網》報導，游昇勳透露，該藍軍旅複製中華民國陸軍的編制，但戰力不到我陸軍的8成，不過，藍軍旅近幾年和共軍各軍區的對抗戰績為48勝、6敗、6平。

游昇勳說，這代表共軍在對戰的60次中，8成都戰敗，且很多次都慘遭殲滅。他認為，解放軍自己證明了，戰力真的沒他們宣傳得那麼厲害、那麼強。

▲▼國軍漢光演習畫面。（圖／記者呂佳賢攝）