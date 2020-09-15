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北市2020自願檢視報告出爐　新增4項永續發展目標

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▲▼2020臺北市氣候行動國際論壇會議。（圖／北市環保局提供）

▲2020臺北市氣候行動國際論壇會議。（圖／北市環保局提供）

記者袁茵／台北報導

為凝聚國際推動永續發展的決心與共識，台北市環保局15日舉辦「2020台北市氣候行動國際論壇」，許多美日歐及國內專家學者熱情參與，共同為永續發展努力；此外，台北市也正式發表「2020台北市自願檢視報告（Taipei City VLR）」，新增教育品質、性別平等、就業與經濟成長及工業、創新及基礎建設等4項永續發展目標（SDGs）。

「2020臺北市氣候行動國際論壇」主題，著重氣候行動及能源轉型兩項議題。為因應新冠肺炎疫情，論壇首度結合實體與視訊會議方式，邀集歐盟、全球環境戰略研究所（Institute for Global Environmental Strategies, IGES）、荷蘭在台辦事處及法國在台協會、日本東京都、荷蘭烏特勒支市政府等代表，共同針對永續發展進行經驗交流分享。

▲▼2020臺北市氣候行動國際論壇會議。（圖／北市環保局提供）

在氣候行動議題方面，歐盟執委會氣候行動總署（EU DG-CLIMA）首次請司長級代表透過影片方式，分享後疫情時期推動綠色新政（European Green Deal）的做法及推行重點；全球環境戰略研究所（Institute for Global Environmental Strategies, IGES）代表分享各城市推動永續發展策略；日本東京都環境局代表則發表邁向零碳和韌性城市的短中長期規劃；美國洛杉磯市政府及荷蘭烏特勒支市政府透過影片，交流推動的經驗；荷蘭在台辦事處及法國在台協會代表則分享在歐盟減碳規範下，如何精進國家的氣候行動。

能源轉型議題上，陽光伏特家代表提出全民都可參與的共享綠能發電方案；台大風險社會與政策研究中心代表則建議各城市應從後疫情時代加速能源轉型，以提高城市韌性。

環保局指出，各國城市仍受疫情影響，城市推動永續發展的轉型更顯重要，台北市已於去年首度發表2019年自我檢視報告（台北市VLR），納入7項優先目標；2020年VLR更新增教育品質（SDG4）、性別平等（SDG5）、就業與經濟成長（SDG8）及工業、創新及基礎建設（SDG9）等4項目標。另外，特別將北市各項防疫措施扣合SDGs，重新檢視，藉跨局處整合、專家諮詢會議，並透過公民參與等方式，蒐集各方意見凝聚共識，最終完成檢視報告。

台北市防疫措施扣合SDGs部分，主要包含SDG3確保全民健康為首重，建置居家隔離追蹤管理機制及結合「防疫旅館」，降低傳染風險；SDG4提供平等受教權利，推廣線上多元教學管道，提供居家檢疫或學校停課的學生線上教學服務；SDG8為降低疫情造成經濟衝擊及失業率，提出9大短期紓困方案，確保經濟紓困與未來發展；SDG9確保基礎設施正常運作，針對人潮聚集之九大類場域及大眾運輸每日消毒，降低人潮移動感染病毒風險；SDG11強化社區防疫觀念，培訓防災士，並建置社區防疫管理機制，提供市民良好居家環境；SDG12委託具甲級或乙級廢棄物清除處理機構，進行隔離檢疫者垃圾清運處理，確保零傳染風險之社區環境；SDG17各項防疫作為SOP英文版供其他國家城市參考，將經驗與國際共享。

台北市VLR新增4項SDGs部分，SDG4提升公共化教保服務量能，活化學校餘裕空間，提供學費補助及育兒津貼等方案，減輕家長育兒負擔；SDG5透過家庭暴力及性侵害防治宣導，以推動社會大眾家庭暴力暨性侵害防治正確觀念，降低家暴或性侵害受害人數；SDG8透過擴大就業徵才及就業輔導服務，以提升台北市的就業市場；SDG9基礎設施方面，以捷運為骨幹，公車、自行車為輔之第一哩及最後一哩的服務，並考量身心障礙人士需求，打造無障礙通行環境，完善北市綠運輸設施。

環保局指出，未來台北市將持續加強與各界溝通，聽取專家學者意見，滾動調整修正永續發展策略，逐步實現臺北市成為宜居永續城市的願景。

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