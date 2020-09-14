南投野營4死！　林佳龍：所在地是非法、不能露營的地方

記者賴文萱／台北報導

南投仁愛鄉武界壩13日無預警放水，造成下游4名在武界一線天露營地遊客慘遭暴漲溪水沖走，釀4死悲劇。交通部長林佳龍今（14）日受訪表示，事故所在地是非法、不能露營的地方，相關涉及到的管轄跟責任，檢警單位已經展開調查。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林佳龍上午出席「汽車運輸業響應路口停讓行人」行動記者會，會後受訪被問及昨日南投露營4死事故一事表示，根據消費者保護法，雖然交通部觀光局所屬的露營區有限，但觀光局有負責調查整理屬於各部會單位所屬的露營區，包含中央、地方共有10個管理單位之多，有登記上網至露營專區平台的才是合法露營區，請國人能去參考。

林佳龍說，該事故所在地是非法不能露營的地方，相關涉及到的管轄跟責任，檢警單位已經展開調查。觀光局也已出面協調各單位再去檢討合法露營區相關的管理要點，希望能夠全面落實。

至於非法露營區涉及到的主管機關，中央到地方都有，林佳龍說，希望各單位能夠盡速全面做檢討，也避免合法露營區也可能還有違反規定的地方。另外，根據露營場管理要點，針對露營區不管是安全還有可能的防護，甚至緊急應變措施也都有規範在裡面。

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走。（圖／民眾提供）

▲南投露營發生2大2小遭沖走意外。（圖／民眾提供）

武界一線天發生遊客在野外溪床上露營，慘遭暴漲溪水沖走意外造成4死悲劇。觀光局表示，國內露營區的管理機關均為屬地主義，從106年起觀光局有在網路上設立露營專區，請中央、地方調查轄管區內的露營區資料，提供觀光局更新上網，以利民眾露營前可以得知公開透明的揭露及相關安全注意事項。

觀光局經查，該發生事故的露營地，不論是南投縣政府或是水庫管理機關都並未呈報相關資訊，也就是說，該露營區並非是合法露營場所。

▲水力電廠隨時會因各種情況排放水，因而台電於電廠至河床排洪沿線與警方共同設有警示牌，提醒民眾勿入溪中。（圖／台電提供）

觀光局指出，該區域是屬於水庫周圍用地或是一般河川地還待釐清，但是否能做露營使用則要視相關土地管理辦法而定。一般來說，若在水庫周圍，主管機關就是水庫管理機關，在水庫範圍內要從事任何活動都要事先進行申請；但若是河川用地則涉及土地管理辦法，由當地主管機關管轄。

觀光局提醒，民眾要從事露營活動前，應先上觀光局露營專區查詢場地是否合法，充分了解場地安全須知、收退費機制等，才有所保障。

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，警消人員持續搜救中。（圖／記者鄧木卿攝）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來