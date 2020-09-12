水蛇腰正妹拍影片...意外錄到「詭異身影」翻橋跳河！驚悚影片瘋傳

記者蔡儀潔／綜合報導

陝西西安的秦王二橋尚未正式通車，因景色不錯，一名年輕女子和拍攝團隊於10日上午，就來此拍攝唱歌影片，結果意外拍到身後一名女子翻橋跳河！一行人當場嚇一大跳，立刻停止拍攝報警，但警方到場時，輕生女子已經跳入湍急的河水中，並在不斷掙扎。

▲ 女子跳橋被意外拍下。（圖／看看新聞 ）

據《看看新聞》報導，西安公安臨潼分局車站派出所10日上午接到報警，稱秦王二橋（尚未正式通車）有一名中年婦女跳河輕生。

▲驚險瞬間被拍下。（圖／看看新聞 ）

報警人當時正在橋上拍攝唱歌影片，身後畫面裡突然出現一名女子翻橋跳河。看到這樣驚險一幕，大家趕緊停止拍攝並報警。派出所負責人帶領民警火速趕往現場，但發現輕生女子已經跳入了河水中。

▲落水女子不斷掙扎。（圖／看看新聞 ）

看著落水的女子被河水沖向下游，民警立即沿著河岸跑步追趕，期間大家多次嘗試跳入水中進行施救，但都因河水湍急施救失敗。最終經過5個小時的救援，在距離跳河地點13公里外的河道裡，民警和現場協助人員密切協作成功將輕生的女子救了上來。

▲消防人員和警方經過5小時的救援，成功救回輕生女子。（圖／看看新聞 ）

民警第一時間聯繫了急救人員，將其送往醫院進行進一步救治。隨後，民警經過調查得知，該女子40餘歲，家在臨潼新豐街辦，因不堪病痛折磨便產生了輕生念頭。目前，該女子已經轉危為安，民警也將其交給了家屬照顧。

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