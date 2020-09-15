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武界壩罹難盧姓父女遺體運回台中　是否申請國賠家屬未回應

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▲台中市議員李麗華（後左1）等人前往慰問盧妻（前左1）。（圖／李麗華提供）

▲台中市議員李麗華（後左1）等人前往慰問盧妻（前左1）。（圖／李麗華提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區盧姓一家3口在南投武界一線天溪畔露營發生悲劇，2人遭沖走不幸罹難，其中盧父和12歲女兒遺體14日下午已運回台中殯儀館，倖存的盧妻頓失兩名親人，悲痛不已；市議員李麗華、太平區長許貴芳15日上午前往探視、弔唁，許代表市長致贈急難救助金，李則擁抱安慰盧妻目前先辦好後事再說；至於國賠一事，盧妻並未回應。

台中市太平區盧家3口和北屯區賴家3口日前到南投仁愛武界部落一線天溪畔露營，不料被水壩閘門異常開啟放水，其中4人慘遭洪水衝走喪命，倖存的盧妻因為睡在車上而逃過一劫，才得以向外求救，啟動救援行動。

盧男和女兒遺體昨天下午運回台中殯儀館，市議員李麗華、太平區長許貴芳上午得知後前往探視，李說，盧男從事電腦CNC車床工作，家裡有一個在新竹當兵的兒子，盧妻為了照顧小女兒，沒有工作，偶而打點零工，目前住的公寓還在付房貸。

面對外界質疑露營地點的合法性，以及是否申請國賠一事，盧妻並未回應。

李麗華則是安慰盧妻，目前最重要的是把家人後事辦好，才對得起家人，其他事情日後再說。許貴芳代表市長盧秀燕前往慰問盧妻，並致贈急難救助金1萬元。

社會局表示，上午前往關懷慰問盧，賴兩家家屬．關切家屬的經濟，家庭支持．喪葬等狀況．後續將請相關局處提供社會救助、法律諮詢及其他社會福利協助。

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