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大善人竟慘被斬殺！大社營造商免費供住單親媽　老搭檔竟下毒手

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▲▼ 大社區15日下午驚傳砍人命案 。（圖／記者吳世龍攝）

▲大社區傳出砍脖命案，鑑識人員前往採證。（圖／記者吳世龍攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市大社區15日下午3點多發生一起殺人案！命案現場一名64歲的李姓男子脖子遭砍傷，被發現時已經倒在血泊之中、沒了呼吸心跳，醫護人員到場判斷無生命跡象，大社區觀音里傳出那麼大的兇殺案，里民都很憤慨，集結親友當天晚間包圍分局門口要討公道，里長陳竑憲說，李老先生家裡幾代都住在大社，他白手起家成立工廠後，一直樂善好施，甚至無償租借自己的舊房子給單親媽媽住，如今傳出噩耗，實在讓人無法接受。

▲▼ 大社老翁遭友砍死，死者家屬等在分局外準備討公道 。（圖／記者吳世龍攝）

▲死者親友15日晚間包圍仁武分局，要替他討回公道。（圖／記者吳世龍攝）

觀音里里長陳竑憲進一步表示，其實這名李姓死者從事化工管線焊接，自己擁有一家工廠，從小就在大社長大的他，自己開了工廠後，時常想到回饋地方，不管是廟宇還是地方上的公益活動，都能看到他的身影，而且他為人勤奮、常常救濟別人，早就是地方人士眼中的「大善人」，這點從他搬到新的別墅後，舊房子還願意無償租借給單親媽媽住就可以看得出來。

▲▼ 大社命案兇嫌使用之凶刀 。（圖／記者黃子倩翻攝）

凶嫌使用之凶刀。（圖／記者黃子倩翻攝）

只是任誰也想不到，死者生意上的夥伴，也就是74歲的楊姓嫌犯，與被害人短暫交談後，疑似發生口角，竟然當場拿出一把彎刀，朝被害人脖子猛刺，目前警方不排除他是因為財務糾紛預謀犯案。不過由於15日晚間，死者的親友包圍分局，指揮偵辦的檢察官認定仁武分局不適合製作筆錄，因此將會尋找適當地點製作筆錄後，將嫌犯移送。

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