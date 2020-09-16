越南偷渡客認了先去中國再轉台灣　繳上萬「目標登恆春半島」

▲大部分偷渡客很快就被抓到了。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

30名越南籍偷渡客15日凌晨2時許想從恆春半島偷渡上岸，海巡單位會同相關人員一共截獲27名越籍男女，據了解，他們都是先前往中國再轉至台灣。由於目前全球新冠肺炎疫情仍未平緩，加上被逮的偷渡客有兩人出現頭痛、肚子痛等症狀，但並未發燒，衛生局人員後續將依相關作業進行隔離，密切掌握兩人的狀況。

海巡署南部分署第八巡防區屏東指揮部人員15日凌晨2時許觀測海相雷達時，在外海11.6浬處發現一艘可疑漁船，朝台灣後壁湖漁港方向航行，卻在距岸3浬處突然轉向，航往頂白砂岸際。海巡署南部分署立即通報恆春海巡隊派遣20、35噸巡防艇前往海上攔查，同日上午11時一共查獲24人，包含偷渡客、台籍船長、輪機長以及船員。

▲海巡署投入上百人展開搜捕。

根據《自由時報》報導，經過海巡署等各單位調查，這批越南籍的偷渡客年齡介於20至30歲間，他們聲稱付出上千、上萬元的代價，先前往中國再轉來台灣，最終要從恆春半島上岸；不過，由於岸上並沒有查獲接應車輛或人員，與過去的案例不同，這部分海巡署還需要進一步調查釐清。

此外，由於全球新冠肺炎疫情仍未趨緩，越南當地的疫情也尚未平息，偷渡客的消息傳開後，各界開始擔心是否會出現防疫破口。而截至15日傍晚6時前的統計，海巡人員會同恆春警方一共逮回27人，其中有兩人出現頭痛、肚子痛等症狀，經檢測確認沒有發燒，後續將交由衛生局人員進行隔離作業，並依最高規格的防疫措施進行因應，密切掌握兩人的狀況。