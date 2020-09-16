連千毅自曝「後宮名單」：外型真的是排在最後一項　首談子涵關係

圖、文／鏡週刊

9月9日晚間，因「直播主之亂」遭收押近1年的連千毅，交保後首度重回直播台，雖然過程只有短短不到20分鐘，卻吸引2萬3,000人觀看，甚至一度因流量過大而斷線，但連這次的直播和以往不同，少了霸氣，結束之後也一反常態，把直播影片下架，回歸之路顯得低調又謹慎。

▲連千毅直播時的助理都是美女，但他澄清彼此只是合作夥伴。（翻攝連千毅IG）

外傳連千毅與身邊的美女助理群關係匪淺，包括子瑜、子涵等人都曾被列為他的後宮名單，連千毅無奈地表示：「這些都是我被收押後才傳出的消息，就我所知，是有心人趁我沒有辦法解釋的時候，故意炒新聞。我跟子涵、子瑜這些助理，都是合作夥伴關係，她們絕對不是我的小三、小四，希望外界不要誤會。」

▲連千毅的太太曾是PTT表特版正妹，與連育有2子。（翻攝石帕玉臉書）

他告訴本刊，之前直播時，身邊總是圍繞眾多美女助理，可能有人因此眼紅，但他其實不是「外貌協會」成員，連千毅表示：「我挑選女助理有幾個條件，外型真的是排在最後一項，我認為最重要的條件是要能夠在直播上與我互動融洽，另外也要會接話、做反應，畢竟直播網購這門生意，搭檔的合作默契是很重要的。」

▲連千毅與兒子的感情很好，他還會帶兒子上學。（翻攝連千毅IG）

話鋒一轉，連千毅說，遭收押近一年期間，他最感謝的就是太太，因為太太把家裡跟2個小孩照顧、打理得很好，讓他無後顧之憂。

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