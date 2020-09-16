6張小朋友就抱回！　蘋果Apple Watch「下殺到5900」輕鬆晉升果粉

▲蘋果發表會宣布最新Apple Watch S6、Apple Watch SE。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）



記者劉亭／綜合報導

在眾所期待之下，蘋果15日進行了新品發佈會，正式釋出全新的Apple Watch S6、以及平價版的Apple Watch SE，而原本的Apple Watch S3則沒有下架，直接下殺到5900元，讓果粉有更多選擇。

這次新推出的Apple Watch SE主打平價市場，與先前的iPhone SE一樣，外觀雖然差別不大，但硬體規格沒有Apple Watch旗艦版好，採用S5晶片，但仍有提供加速感測器等，並支援摔倒偵測功能、watchOS7。

而和Apple Watch S3相比，Apple Watch SE資料處理能力比快上3倍。Apple Watch SE台灣官方售價為8,900 元；而Apple Watch S3則繼去年後，再度下修價格，目前只要5,900元就可以輕鬆入手。

另外Apple Watch S6搭載S6晶片，搭載了血氧測量功能、同時擁有光學心率感測器與電子心率感測器，可以測量心率，也推出3個最新APP，台灣售價12,900元，比Apple Watch S5 初登場時便宜500元。

台灣蘋果官網顯示，Apple Watch S6與 Apple Watch SE 將於17日開始開放訂購， 23日全台正式開賣。