台中55歲婦緊黏先生牽手放閃　原因竟與「偏頭痛」有關

▲光田綜合醫院神經內科主任楊鈞百向病患說明病情。（示意圖，和新聞個案無關圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中一名55歲張姓婦人長期受偏頭痛所苦，甚至痛到外出若無老公牽著手，張婦就無法行走的情況，即使服用止痛藥也無法緩解，不知情的人還以為兩人感情如膠似漆愛放閃。張婦就醫後在醫師建議下，每個接受肌肉注射生物制劑「抗CGRP單株抗體」的方式治療見效，頭痛頻率、疼痛程度都下降，生活大幅改善，張婦說「先生終於可以放手讓我自己走、很開心。」

光田綜合醫院神經內科主任、現任台灣頭痛醫學會理事楊鈞百醫師指出，張婦偏頭痛病史超過20年，起初止痛也是口服止痛藥，後來劑量越吃越重，甚至常託親友去日本買成藥EVE止痛，但卻越吃越痛，最後變成每次發作就頭暈、甚至痛到昏倒，必須掛急診住院治療才能恢復正常。

▲張婦(右)透過CGPRP治療慢性偏頭痛見效，終於可以自在出門。（示意圖，和新聞個案無關圖／記者游瓊華翻攝）

楊鈞百主任進一步提到，「現在醫學治療偏頭痛，不是只有消極的止痛，還有積極的治痛！」頭痛醫學界發現偏頭痛致病機轉的一種神經傳導物質CGRP會引起頭部血管擴張並且造成偏頭痛的發生，所以醫藥界研發出能拮抗CGRP或其受體結合的生物製劑稱作「抗CGRP單株抗體」，是頭痛醫學近幾10年來最重要的突破。

楊鈞百也提醒，民眾如果頭痛次數增多，或疼痛特性改變如出現比過往更劇烈的頭痛，最好還是盡速就醫，由專科醫師檢查治療，切莫自己隨便買成藥止痛。