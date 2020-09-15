海空軍聯合特戰首度曝光　黑鷹海上佈放膠舟丶人員

▲海軍司令部最近透過臉書，揭露由海軍、空軍聯合執行的特種作戰訓練項目，由空軍黑鷹直升機載運海軍特戰人員，將膠舟及人員在外海直接佈陣。（圖／海軍司令部）



記者陶本和／台北報導

海軍司令部最近透過臉書，揭露由海軍、空軍聯合執行的特種作戰訓練項目，由空軍黑鷹直升機載運海軍特戰人員，將膠舟及人員在外海直接佈陣，載運人員、裝備，執行特種任務。

海軍司令部指出，海軍192艦隊水下作業大隊、艦艇水械小組及陸戰隊兩棲偵搜大隊，日前共同執行「直升機人員及膠舟快速佈放」的專精訓練。同時，由空軍UH-60M黑鷹直升機配合協訓，整合跨軍種資源，建立海上快速支援能量。

海軍指出，這是直升機人員、膠舟快速佈放專精訓練，藉專精訓練熟稔直升機人員及膠舟快速佈放與回收作業，意在戰時可快速支援危險海域，協助破除障礙。

▼海軍司令部最近透過臉書，揭露由海軍、空軍聯合執行的特種作戰訓練項目，由空軍黑鷹直升機載運海軍特戰人員，將膠舟及人員在外海直接佈陣。（圖／海軍司令部）



▼海軍司令部最近透過臉書，揭露由海軍、空軍聯合執行的特種作戰訓練項目，由空軍黑鷹直升機載運海軍特戰人員，將膠舟及人員在外海直接佈陣。（圖／海軍司令部）



其他人也看了這些...

► 國民黨發起反美豬公投 蘇貞昌嗆為反而反：國人評評理

► 開放美豬牛 吳釗燮鬆口：台美談判「雙邊貿易協定BTA」絕佳起點

► 發言權下放？ 陳時中首鬆口：萊劑美豬公聽會「會派人出席」

更多熱門新聞...

►誰會買到含瘦肉精美豬？ 柯文哲：窮人

►游盈隆：蔡英文蠻幹開放美豬 指責馬英九自己也一樣

►侯友宜挺「瘦肉精零檢出公投」：政府執意進口萊豬就要嚴格把關

►振興一下我們的美麗