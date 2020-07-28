空軍黑鷹直升機失事　監院糾正國防部、民航局





▲黑鷹直升機今年1月2日發生墜毀事故。（資料圖／記者陳雕文翻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

國軍UH-60M黑鷹直升機1月2日於新北市烏來山區失事，造成機上參謀總長沈一鳴等8人不幸罹難。監察院通過監察委員包宗和、仉桂美提案，糾正國防部及民航局，要求檢討改進。

監察院上周已通過彈劾空軍氣象聯隊八天中主任任亦偉、戰管中心管制長周士凱涉有違失，28日再公布糾正案。

監察院糾正案文指出，小型航空器東部目視走廊C10，分鶯歌-新店、新店-宜蘭及宜蘭-蘇澳等3段，其中新店-宜蘭段以台9線為中心線，左右兩側各2.5KM寬為範圍，並於坪林、宜蘭設「強制報告點」，台9線於台9、台2庚交會處（國5頭城交流道附近）右轉南行至宜蘭，而民航局飛航指南（AIP）C10航線坪林-宜蘭段並未沿台9線走，且未於台9、台2庚交會處附近設強制報告點，致航線使用人於坪林-宜蘭間採截彎取直飛行，疏忽其地障風險（尤其於無法目視時），核有疏失，亟應檢討。

監委提到，依通聯紀錄譯文、軌跡與地形套疊圖、飛航資料紀錄器及生還人員訪談紀錄等，空軍2月15日簡報將飛行員保持雲下目視飛行列為與肇因有關之調查事實，尚稱有據，但專機失事前副駕駛兩度提醒「教官高度」，卻未能接桿操作，核與其S-70C/UH-60機種時間僅220小時，未達S-70C/UH-60M機種時間300小時規定有關，空軍應就人員派遣深入檢討。

監委表示，國防部2016年12月27日令頒「翔鳶專案」，命陸軍移撥15架「UH-60M」於空軍，空軍規劃由陸軍代訓「種子教官」後，再由部內分梯次擴（轉換）訓，比較種子教官與部內擴訓完訓報告，發現同為UH-60M型機試飛官，空軍部內擴訓，除未按副駕駛、正駕駛、教官、試飛官班別循序施訓晉等外，部內擴訓試飛官之模擬機總時數，僅為陸軍換訓標準之7.3％，未達美原廠建議之模擬機訓練標準，顯有違失。

監委指出，空軍救護隊因無「UH-60M模擬機」，其模擬機訓練，按規定，依各部隊年度模擬機訓練計畫執行，第四聯隊所列「模擬機課目配當」，均合計共1架次，加上空軍救護隊「模擬機訓練實施計畫」未將教官以上人員納入計畫施訓，致C-430正駕駛葉建儀、隊長林佳田、副隊長張登峻、黃苧欣教官等，2019年均僅以S-70C訓練儀代替UH-60M模擬機訓練，其中葉建儀甚至自2018年下半年起，即無UH-60M模擬機訓練紀錄，核有違失。

監委說，依「空軍戰管中心作業程序」附件「軍機監控」規定，攔管人員任務前應檢查即將交管任務機之相關資訊，並追蹤監視任務機按計畫執行，但本件C-430攔管人員，任務前未查詢內陸地障，未將航線輸入到監控系統，致任務中未能發現任務機偏航，核有違失。