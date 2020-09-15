　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府公布李登輝生前珍貴照片　三芝源興居古厝首曝光

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼李登輝1923年1月15日生於三芝源興居。（圖／總統府提供）

▲李登輝1923年1月15日生於三芝源興居。（圖／總統府提供）

記者黃巈禾／台北報導

前總統李登輝7月30日辭世，19日將在新北市淡水區真理大學舉行告別禮拜。總統府官網也製作「追思李前總統登輝先生專輯」，內含相關新聞、生平留影、大事年表和影片追思，供民眾了解和緬懷李登輝事蹟。

▲▼約1930年，李登輝幼時與兄長李登欽合影。（圖／總統府提供）

▲約1930年，李登輝幼時與兄長李登欽合影。（圖／總統府提供）

總統府以「李前總統登輝先生的生命之旅與台灣民主之路」為題，公布的李登輝大事年表，包括「成長學習歷程」、「開始公職生涯」、「啟動民主工程」、以及「深化台灣民主」等四個部分。

▲▼李登輝就讀淡水中學時熱愛劍道。（圖／總統府提供）

▲李登輝就讀淡水中學時熱愛劍道。（圖／總統府提供）

總統府收錄許多李登輝成長過程的珍貴照片，包括李登輝出生地淡水郡三芝庄埔頭坑（今新北市三芝區埔坪里）、20歲的李登輝前往就讀日本京都帝國大學前與家人合影、與妻子曾文惠結婚照、1952年初為人父與獨子李憲文合影等。

▲▼李登輝1943年前往日本就讀京都帝國大學前全家合影。（圖／總統府提供）

▲李登輝1943年前往日本就讀京都帝國大學前全家合影。（圖／總統府提供）

▲▼李登輝夫妻1952年與獨子李憲文合影（圖／總統府提供）

▲李登輝夫妻1952年與獨子李憲文合影（圖／總統府提供）

▲▼李登輝1955年與日籍農業專家視察甘蔗改良場。（圖／總統府提供）

▲李登輝1955年與日籍農業專家視察甘蔗改良場。（圖／總統府提供）

「開始公職生涯」方面，李登輝1971年加入國民黨，1978年就任台北市長，1984年就職副總統，隔年年11月獲當時總統蔣經國頒一等卿雲勳章時，李登輝的父親李金龍觀禮並與蔣經國握手，是相當珍貴的歷史畫面。

▲▼李登輝1979-1981年在市長任內推動臺北市音樂季各種室內、戶外表演活動。（圖／總統府提供）

▲李登輝1979-1981年在市長任內推動臺北市音樂季各種室內、戶外表演活動。（圖／總統府提供）

▲▼1981年7月1日翡翠水庫開工，是李登輝台北市長任內定案的重要民生建設計畫。（圖／總統府提供）

▲1981年7月1日翡翠水庫開工，是李登輝台北市長任內定案的重要民生建設計畫。（圖／總統府提供）

▲▼李登輝1984年5月18日按下高雄過港隧道通車鈕。（圖／總統府提供）

▲李登輝1984年5月18日按下高雄過港隧道通車鈕。（圖／總統府提供）

▲▼李登輝1985年11月5日獲頒一等卿雲勳章，父親李金龍觀禮，與蔣經國總統握手。（圖／總統府提供）

▲李登輝1985年11月5日獲頒一等卿雲勳章，父親李金龍觀禮，與蔣經國總統握手。（圖／總統府提供）

1988年蔣經國逝世，李登輝宣誓繼任總統，一直到2000年卸任總統，這段時間是台灣民主關鍵時刻。李登輝1990年4月接見反對黨民進黨主席黃信介等人，籌備國是會議，該年6月28日召開國是會議，達成總統直選等朝野共識，隔年4月廢止「動員戡亂時期臨時條款」。

李登輝於2000年1月底公布「國防法」及修正「國防部組織法」，確立軍隊國家化，3月24日辭去國民黨主席職務，5月20日陳水扁繼任總統，成為台灣首次政黨輪替。

▲▼李登輝2004年2月28日擔任「二二八百萬人手牽手護台灣」總召集人。（圖／總統府提供）

▲李登輝2004年2月28日擔任「二二八百萬人手牽手護台灣」總召集人。（圖／總統府提供）

李登輝卸任總統後，陸續出版書籍，包括《李登輝執政告白實錄》、《慈悲與寬容》、《武士道解題：做人的根本》、《見證台灣：蔣經國總統與我》、《新時代台灣人》等書；他也持續貢獻台灣民主，2004年發起「228百萬人手牽手護台灣」。

▲▼李登輝2016年5月20日出席蔡英文總統就職國宴。（圖／總統府提供）

▲李登輝2016年5月20日出席蔡英文總統就職國宴。（圖／總統府提供）

李登輝2011年11月1日大腸癌住院開刀，儘管身體出現狀況，仍對台灣民主努力不懈，也關心台灣政治，包括從高屏地區展開為期兩年的地方基層巡迴訪問及大學演說、2016年5月出席蔡英文總統就職國宴、2018年4月表態支持正名制憲，透過公投落實主權在民深化民主，2019年10月更出席李登輝基金會募款餐會，支持蔡英文連任。

▲▼李登輝2011年3月21日與野百合再度對話，探討民主改革的未竟之志。（圖／總統府提供）

▲李登輝2011年3月21日與野百合再度對話，探討民主改革的未竟之志。（圖／總統府提供）

此外，李登輝即使高齡，仍持續學習，貼近時代脈動，除了在2010年個人臉書、噗浪、推特上線，還舉辦個人網友會，2017年更開設「源興居生技公司」，擔任董事長，推動培育台灣和牛「源興牛」。

李登輝2020年2月8日喝牛奶嗆傷送往榮總急診，同年7月30日晚間7時24分病逝於台北榮民總醫院，享耆壽98歲。

總統府日前表示，李登輝追思告別禮拜9月19日舉行，總統蔡英文親自頒贈褒揚令，副總統賴清德則率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式，移靈車隊會到淡江中學作最後巡禮，李登輝骨灰10月7日安葬五指山軍人公墓特勳區。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
1歲童墜4樓亡　「窗前玩耍」最後畫面好心痛
林書豪決定離開中國哭了！　北京首鋼回應了
家人被水沖走　搜救員氣炸曝盧妻生還喊「車100多萬先拖上岸」
快訊／林榮德也不去海峽論壇了　「配合國民黨的政策」
花博公園遛狗　貴賓狗慘遭「未繫繩比特犬」當場咬死
女星家中煮飯「下半身只穿內褲」　白上衣超透明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／林榮德也不去海峽論壇了　「配合國民黨的政策」

總統府公布李登輝生前珍貴照片　三芝源興居古厝首曝光

台海軍事情勢緊張　美國務院亞太助卿：美國一直都在

貴賓狗遭「未繫繩比特犬」當場狠咬死　飼主痛心「只能看照片追憶⋯」

199年前中美洲反殖民　蔡英文「台灣感同深受」：面對打壓不會低頭

科技偵查法授權檢調「植入程式」蒐證　李貴敏4質疑：讓人不寒而慄

北市2020自願檢視報告出爐　新增4項永續發展目標

「勤達」大陸混充口罩6萬片遭封存　侯友宜：從嚴追究廣達香少東

北市勞檢夜襲「5家銀行」違法加班　中小企業信保基金也上榜　

會梅克爾、歐盟主席　習近平：中方不接受人權「教師爺」

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

快訊／林榮德也不去海峽論壇了　「配合國民黨的政策」

總統府公布李登輝生前珍貴照片　三芝源興居古厝首曝光

台海軍事情勢緊張　美國務院亞太助卿：美國一直都在

貴賓狗遭「未繫繩比特犬」當場狠咬死　飼主痛心「只能看照片追憶⋯」

199年前中美洲反殖民　蔡英文「台灣感同深受」：面對打壓不會低頭

科技偵查法授權檢調「植入程式」蒐證　李貴敏4質疑：讓人不寒而慄

北市2020自願檢視報告出爐　新增4項永續發展目標

「勤達」大陸混充口罩6萬片遭封存　侯友宜：從嚴追究廣達香少東

北市勞檢夜襲「5家銀行」違法加班　中小企業信保基金也上榜　

會梅克爾、歐盟主席　習近平：中方不接受人權「教師爺」

換內湖透天！帶爸媽「三代同堂」...住3年嚇壞：像被坑了

理化正妹火辣身材包不住　網爆料：是新竹某高中老師

桃園女駕駛左轉與機車相撞　騎士噴飛捷運工地全身擦挫傷

吳克群首曝兒時恐怖回憶　二度走過鬼門關前...還親見好友險喪命！

內馬爾因種族歧視暴怒　馬賽副隊長再把他頭像P圖在狗身上惡搞

偷電動腳踏車電池警找上門　阿北「整顆歸還」辯：帶回家研究

勞動部「2020國家技能週」開跑倒數！三大展示區邀民眾參與　送紀念小物

台中大里「醉男爬電桿」！驚悚攀5m高　懸空10分鐘體力不支被救下

金曲31／王若琳跳脫「包裝」首叩關歌后：我相信我想做的是應該做的！

北京首鋼官宣「林書豪希望回到NBA」　發聲明道別：永遠一家人

政治熱門新聞

發射火箭「中國台灣」島上飛過　國防部回應

快訊／新北查獲「勤達」口罩擅改生產地　馬來西亞廠變成大陸製造

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

又見未繫繩比特犬　狠咬死貴賓狗

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

央視求和說發酵　國民黨難安撫反王聲浪

親吐討厭處女！丁允恭PTT帳號遭起底

快訊／林榮德也不去海峽論壇了

立法院啟動修憲　18歲公民權綁2022選舉

爆柯文哲賴帳　楊蕙如：我還有滿滿的料送你

罷捷連署一階審查過關！黃捷本人回應了

李豔秋怒批范雲：再造謠絕對告到底

不當「4％黨」！民眾黨推「TPP NEWS」新聞台

快訊／北捷綠線突「異常無法發車」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

2天縱慾7次爆紅！25歲電競選手施暴「女友手腳全廢」

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

快訊／武界壩4失聯搜救員找到了！

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

廁所沒開窗「潮濕不通風」！網推1設備比窗戶讚

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面