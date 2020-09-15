總統府公布李登輝生前珍貴照片　三芝源興居古厝首曝光

▲李登輝1923年1月15日生於三芝源興居。（圖／總統府提供）

記者黃巈禾／台北報導

前總統李登輝7月30日辭世，19日將在新北市淡水區真理大學舉行告別禮拜。總統府官網也製作「追思李前總統登輝先生專輯」，內含相關新聞、生平留影、大事年表和影片追思，供民眾了解和緬懷李登輝事蹟。

▲約1930年，李登輝幼時與兄長李登欽合影。（圖／總統府提供）

總統府以「李前總統登輝先生的生命之旅與台灣民主之路」為題，公布的李登輝大事年表，包括「成長學習歷程」、「開始公職生涯」、「啟動民主工程」、以及「深化台灣民主」等四個部分。

▲李登輝就讀淡水中學時熱愛劍道。（圖／總統府提供）

總統府收錄許多李登輝成長過程的珍貴照片，包括李登輝出生地淡水郡三芝庄埔頭坑（今新北市三芝區埔坪里）、20歲的李登輝前往就讀日本京都帝國大學前與家人合影、與妻子曾文惠結婚照、1952年初為人父與獨子李憲文合影等。

▲李登輝1943年前往日本就讀京都帝國大學前全家合影。（圖／總統府提供）

▲李登輝夫妻1952年與獨子李憲文合影（圖／總統府提供）

▲李登輝1955年與日籍農業專家視察甘蔗改良場。（圖／總統府提供）

「開始公職生涯」方面，李登輝1971年加入國民黨，1978年就任台北市長，1984年就職副總統，隔年年11月獲當時總統蔣經國頒一等卿雲勳章時，李登輝的父親李金龍觀禮並與蔣經國握手，是相當珍貴的歷史畫面。

▲李登輝1979-1981年在市長任內推動臺北市音樂季各種室內、戶外表演活動。（圖／總統府提供）

▲1981年7月1日翡翠水庫開工，是李登輝台北市長任內定案的重要民生建設計畫。（圖／總統府提供）

▲李登輝1984年5月18日按下高雄過港隧道通車鈕。（圖／總統府提供）

▲李登輝1985年11月5日獲頒一等卿雲勳章，父親李金龍觀禮，與蔣經國總統握手。（圖／總統府提供）

1988年蔣經國逝世，李登輝宣誓繼任總統，一直到2000年卸任總統，這段時間是台灣民主關鍵時刻。李登輝1990年4月接見反對黨民進黨主席黃信介等人，籌備國是會議，該年6月28日召開國是會議，達成總統直選等朝野共識，隔年4月廢止「動員戡亂時期臨時條款」。

李登輝於2000年1月底公布「國防法」及修正「國防部組織法」，確立軍隊國家化，3月24日辭去國民黨主席職務，5月20日陳水扁繼任總統，成為台灣首次政黨輪替。

▲李登輝2004年2月28日擔任「二二八百萬人手牽手護台灣」總召集人。（圖／總統府提供）

李登輝卸任總統後，陸續出版書籍，包括《李登輝執政告白實錄》、《慈悲與寬容》、《武士道解題：做人的根本》、《見證台灣：蔣經國總統與我》、《新時代台灣人》等書；他也持續貢獻台灣民主，2004年發起「228百萬人手牽手護台灣」。

▲李登輝2016年5月20日出席蔡英文總統就職國宴。（圖／總統府提供）

李登輝2011年11月1日大腸癌住院開刀，儘管身體出現狀況，仍對台灣民主努力不懈，也關心台灣政治，包括從高屏地區展開為期兩年的地方基層巡迴訪問及大學演說、2016年5月出席蔡英文總統就職國宴、2018年4月表態支持正名制憲，透過公投落實主權在民深化民主，2019年10月更出席李登輝基金會募款餐會，支持蔡英文連任。

▲李登輝2011年3月21日與野百合再度對話，探討民主改革的未竟之志。（圖／總統府提供）

此外，李登輝即使高齡，仍持續學習，貼近時代脈動，除了在2010年個人臉書、噗浪、推特上線，還舉辦個人網友會，2017年更開設「源興居生技公司」，擔任董事長，推動培育台灣和牛「源興牛」。

李登輝2020年2月8日喝牛奶嗆傷送往榮總急診，同年7月30日晚間7時24分病逝於台北榮民總醫院，享耆壽98歲。

總統府日前表示，李登輝追思告別禮拜9月19日舉行，總統蔡英文親自頒贈褒揚令，副總統賴清德則率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式，移靈車隊會到淡江中學作最後巡禮，李登輝骨灰10月7日安葬五指山軍人公墓特勳區。