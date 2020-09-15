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她切完豬肉感染惡疾！醫：手有倒刺就會中招…52年全球僅450例　

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▲▼婦剁豬骨受傷染豬鏈球菌腦膜炎。（圖／翻攝自十堰晚報）

▲婦剁豬骨受傷染豬鏈球菌腦膜炎。（圖／翻攝自十堰晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西崇左市天等縣一55歲閉姓女子近日在處理生豬肉之後，竟得了一種罕見病，從1968年到至今全球僅有450例，嚴重會致死亡！當天，她高燒不退，感覺「頭像要爆炸一樣」，就醫檢查後腦脊液中蛋白值為正常人上限的1000倍。

據《十堰晚報》報導，在家人的陪伴下，閉女到醫院就診。經過檢查，她得了豬鏈球菌腦膜炎，再發展下去可能會喪命。

據悉，從1968年至今，豬鏈球菌腦膜炎全球僅報告450例相關感染病例。患者多出現於北歐和南亞養殖、食用豬肉的國家和地區。

閉女怎麽會得上豬鏈球菌腦膜炎呢？原來，她在南寧一建築工地上做後勤，8月 30 日，她在剁豬骨的時候沒有戴手套，被一段斷骨劃傷左手拇指，當場就出了血。

閉女沒有包扎，只是簡單地沖洗後就繼續工作了，2天後，手指上的傷口也癒合了。但沒想到的是，這不起眼的傷口引發了罕見疾病。

▲▼婦剁豬骨受傷染豬鏈球菌腦膜炎。（圖／翻攝自十堰晚報）

▲她險些喪命。（圖／翻攝自十堰晚報）

經檢測，閉女腦脊液和血培養細菌鑑定確為豬鏈球菌，慶幸的是，經過治療，她身體已經明顯好轉。

一塊豬骨怎麽有如此大的殺傷力呢？廣西民族醫院神經內科一區主治醫師黃鉦翔解釋，豬骨上的豬鏈球菌可由開放性傷口傳播，當人直接接觸這些帶有豬鏈球菌的病豬後，就有可能被感染，但不會人傳人。

黃鉦翔表示，是否會感染關鍵取決於豬肉有沒有帶有病菌，如果有病菌，手上有倒刺也一樣會感染，一般感染了豬鏈球菌後4小時至7天內就會發病，平均2至3天出現症狀，如果出現發熱、頭痛、嘔吐等感染症狀，一定要及時去正規醫院接受治療。

醫生建議，在處理生豬肉的時候，最好戴上手套，也不要買不明來源的豬肉，不吃未煮熟的豬肉或內髒。

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