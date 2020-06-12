他長期酗酒患罕見疾病！頸肩脂肪團塊「推成米其林」　全球僅約400例　

▲男子患罕見病「馬德龍病」，酗酒或為真兇。（圖／翻攝自四川新聞網）

記者康心禹／綜合報導

51歲的成都市民胡先生幾年前發現自己的脖子上長了包塊，幾年之後包塊越來越大、範圍越來越廣，頸部到肩部更是層層疊疊。經過確診，他患上的是全球目前僅發現了400例左右的罕見病，稱為馬德龍病。經過第一階段的治療，成都市第三人民醫院耳鼻喉科順利幫助他，卸下了頸部和肩部最大的負擔。

據《四川新聞網》報導，老胡在七年多前就發現脖子上有多個小包塊，但沒有疼痛等異常問題；幾年時間裡，這些包塊越來越多、越來越大，頸部、肩部、背部等部位都出現了大小不一的包塊。直到今年5月中旬，他到社區醫院就診接受檢查時，醫生指出有脂肪瘤的可能。

後來，胡先生到成都市第三人民醫院求治，照了電腦斷層掃描及超音波後發現，他的雙側頜下、頸項部、下枕部、鎖骨上窩、上背部及肩部均有對稱性脂肪組織蓄積，其中最大的脂肪團塊直徑達到了16.5cm。

經過綜合診斷，醫生確定胡先生患的是非常罕見的「馬德龍病」，又稱為「良性對稱性脂肪瘤病」（Benign Symmetric Lipo-matosis，BSL）。這種疾病的患者幾乎都有長期酗酒史，老胡亦不例外，飲酒史超過30年，每天的飲酒量約300克左右。

成都市第三人民醫院耳鼻喉科主任張建輝表示，「患者頸項部等處多發性脂肪瘤團塊堆積，已導致頸項部出現局部畸形」，疾病的逐步發展除了嚴重影響美觀和生活質量外，頸部脂肪團塊進一步長大將會壓迫氣管，從而出現氣緊、呼吸困難甚至窒息的問題；透過手術切除脂肪團塊，可以改善外觀，同時達到解除局部壓迫的效果。

張建輝還說，不過由於脂肪團塊涉及的範圍特別廣，如果一次性手術，術後感染的機率會大幅增加，此外，如果術後有殘留的脂肪團塊可能會出現脂肪液化的情況，導致患者需要長期換藥，影響生活質量。

針對這些問題，耳鼻喉科團隊決定先解決胡先生頸部、背部最大的包塊，解除當前對他形成的最大威脅。手術中，透過頸部的一個切口，醫生團隊在成功保護重要血管、神經等前提下，將兩處部位的包塊進行了完整切除。目前，胡先生恢復良好，下一步除了需要戒酒外，還需要接受第二次手術解決頜下等其他部位的包塊。

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