　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／太陽花流血驅離挨告殺人未遂　馬英九、江宜樺4人一審無罪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲馬英九批開放美豬 。（圖／記者羅志華攝）

▲馬英九認為太陽花學生拒絕溝通，佔領行政院更會造成嚴重後果，驅離是必要作為。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

一群學生於2014年3月18日晚間，不滿國民黨強行通過服貿審查攻佔立法院，展開震驚國際的「太陽花學運」，5天後，群眾試圖攻佔行政院，卻觸碰了政府的底線，在警方強制驅離下，多位警民於衝突中血濺街頭，部分受傷民眾事後提告殺人未遂，北院15日判時任總統馬英九、行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞、中正一分局長方仰寧等4人無罪。

控訴律師於審理中，播放警方強制驅離的畫面，認為民眾當時在行政院靜坐喊口號「和平集會」，卻遭警方強拖出去，過程中除被腳踹、警棍痛毆外，甚至還被水砲車攻擊，直指時任總統馬英九、行政院長江宜樺，為恢復憲政機關秩序，指示警方限時驅離，「只為了讓行政院明天可以上班，迫使人民付出血和淚的代價」。

▲▼太陽花學運時任中正一分局長方仰寧。（圖／記者孫于珊攝）

▲時任中正一分局長方仰寧表示，行政院內有槍和機密文件，他廣播後開始驅離是依法行政。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

時任中正一分局長方仰寧指出，行政院內有100多支槍、2樓又有機密文件，他為守住行政院，在廣播後開始強制驅離，過程中也要大家注意安全，自認依法行政；時任警長署長王卓鈞表示，警方採地區責任制，馬英九跟江宜樺僅電話關心，沒人下達「限時驅離」的指令。

參與太陽花的前立委周倪安表示，服貿衝擊台灣中小企業，年輕人上街抗議，是為了未來20年的命運奮鬥，並指若當年服貿真得過關，這次新冠肺炎疫情台灣會更慘，痛批馬英九是「親中賣台」。

▲▼江宜樺。（圖／記者孫于珊攝）

▲江宜樺痛批太陽花暴力攻佔機關，卻又不願承擔法律責任，還以殺人未遂濫告，根本不配「公民不服從」。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

江宜樺認為，太陽花群眾攻佔、搜刮立法院，不只拒絕溝通，更推倒行政院駐警企圖佔領，提告律師卻扭曲事實，將他「希望明天行政院正常上班的願望」，與殺人意圖做連結，痛批太陽花暴力攻佔機關，事後又不願承擔法律責任，更以「殺人未遂」濫告，根本不配稱「公民不服從」。

馬英九則表示，當時服貿只是送進院會，仍未結案也可政黨協商，學生喊「馬英九踹共」卻拒絕溝通，更只為了吸引注意力才攻佔機關，認為當時若行政院也淪陷，會造成股市崩盤、國家癱瘓的嚴重後果，另外，服貿也能讓中小企業得到更多發展機會，尤其總統蔡英文2012年時，稱ECFA是「糖衣毒藥」，日前卻特地讓陸委會去商談延續，「若要說是親中賣台，請周倪安把這四字送給蔡英文」。

我沒有遲到，是時間遲到了！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
大陸發射火箭將飛過台灣上空　國防部回應了
武界壩4死提國賠　前檢察官批：該負責的是父母
2天縱慾7次！25歲電競選手打到「女友手腳全廢」　討拍被狂砲
快訊／太陽花流血驅離挨告殺人未遂　馬英九、江宜樺4人判決出爐
快訊／媽返家找不到兒！1歲男嬰墜4F亡　躺防火巷內
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

預拌車水泥塊飛落害女騎士摔車慘死　駕駛認罪賠500萬獲緩起訴

夫醫院悶殺臥病妻...奔護理站哭喊：對不起　今解剖釐清死因

傻眼！車遭撞...警車目睹閃人　警：接獲公務「轉回報同事處理」

武界壩罹難盧姓父女遺體運回台中　是否申請國賠家屬未回應

女網友「寄10萬美金禮物」先索手續費　癡情男經勸說夢醒了

賣機要秘書換20萬　和平區長林建堂賣官案判刑1年定讞

賊偷寺廟提款卡被逮...哪來的自信竟嗆：再借我錢卡片就還你！

婦人詐欺通緝躲17年　追訴期再1年就失效...逆向騎車「破功」了

快訊／太陽花流血驅離挨告殺人未遂　馬英九、江宜樺4人一審無罪

快訊／媽返家尋不著兒！宜蘭1歲男嬰爬窗　墜4F「躺防火巷內」亡

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

預拌車水泥塊飛落害女騎士摔車慘死　駕駛認罪賠500萬獲緩起訴

夫醫院悶殺臥病妻...奔護理站哭喊：對不起　今解剖釐清死因

傻眼！車遭撞...警車目睹閃人　警：接獲公務「轉回報同事處理」

武界壩罹難盧姓父女遺體運回台中　是否申請國賠家屬未回應

女網友「寄10萬美金禮物」先索手續費　癡情男經勸說夢醒了

賣機要秘書換20萬　和平區長林建堂賣官案判刑1年定讞

賊偷寺廟提款卡被逮...哪來的自信竟嗆：再借我錢卡片就還你！

婦人詐欺通緝躲17年　追訴期再1年就失效...逆向騎車「破功」了

快訊／太陽花流血驅離挨告殺人未遂　馬英九、江宜樺4人一審無罪

快訊／媽返家尋不著兒！宜蘭1歲男嬰爬窗　墜4F「躺防火巷內」亡

美次卿訪台進度靜悄悄　外交部：雙方努力安排中

川普「閉眼稱疫情趨緩」　睜眼卻是「確診破650萬」美經濟重挫連任好難

指月亮會被割耳！長輩告誡的11件事　過來人：被割過！後來都握拳

太極門掌門人50筆土地被拍賣！稅法228事件？｜行動法庭 第85集

林怡廷化身芭比女孩　翻唱「水叮噹」20年前神曲

深山中的金色花園！南投隱藏版景觀餐廳　賞銀杏吃火鍋超放鬆

中秋團聚揪喝一杯！驚見好友變身品味型男　風靡仕紳圈「魅力加成神器」被起底

拳王生涯下一站？　錢德勒仍持開放態度

大陸發射火箭點名飛過「中國台灣島」　國防部回應了

中國簽兩周內最大單　年購買美國玉米量破紀錄

社會熱門新聞

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

快訊／武界壩4失聯搜救員找到了！

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

即／太陽花流血驅離　馬英九挨告殺人未遂結果曝

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

武界壩4死　倖存女緊急關閉臉書

遭控共諜！前國會助理病逝台大醫院

堅持河邊露營不聽勸...水庫洩洪釀13死

武界壩露營妻兒雙亡向台電提國賠？生還者：現在不方便

心臟病童跑操場變植物人　國賠362萬

台南大貨車沒禮讓機車騎士慘死身影曝光！

廣達香少東爆賣「問題口罩」　低價銷軍醫院10年

驚悚影片曝！台南大貨車轉彎沒禮讓…機車騎士慘死

30越南客跳海偷渡台灣！19男女墾丁上岸　海巡查緝中

更多熱門

相關新聞

馬英九太陽花挨告殺人未遂　9月15日宣判

馬英九太陽花挨告殺人未遂　9月15日宣判

太陽花學運期間，警方為驅離企圖佔領行政院的民眾，雙方於2014年3月23日晚間爆發激烈肢體衝突，其中23位受傷民眾，向時任總統馬英九、行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞、中正一分局長方仰寧4人提告殺人未遂，北院將於9月15日上午11點宣判。

反美豬公投連署全台開跑

反美豬公投連署全台開跑

蔡英文曾批ECFA「糖衣毒藥」　馬英九：顯然她決定繼續吃毒藥

蔡英文曾批ECFA「糖衣毒藥」　馬英九：顯然她決定繼續吃毒藥

馬英九看求和說：再不溝通非常危險

馬英九看求和說：再不溝通非常危險

范世平：王金平只關心政治利益

范世平：王金平只關心政治利益

關鍵字：

太陽花殺人未遂馬英九江宜樺行政院強制驅離

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

快訊／武界壩4失聯搜救員找到了！

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

全班誦經！5學生上課突尖叫痛哭　校方緊急提早放學

廁所沒開窗「潮濕不通風」！網推1設備比窗戶讚

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面