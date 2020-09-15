快訊／太陽花流血驅離挨告殺人未遂　馬英九、江宜樺4人一審無罪

▲馬英九認為太陽花學生拒絕溝通，佔領行政院更會造成嚴重後果，驅離是必要作為。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

一群學生於2014年3月18日晚間，不滿國民黨強行通過服貿審查攻佔立法院，展開震驚國際的「太陽花學運」，5天後，群眾試圖攻佔行政院，卻觸碰了政府的底線，在警方強制驅離下，多位警民於衝突中血濺街頭，部分受傷民眾事後提告殺人未遂，北院15日判時任總統馬英九、行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞、中正一分局長方仰寧等4人無罪。

控訴律師於審理中，播放警方強制驅離的畫面，認為民眾當時在行政院靜坐喊口號「和平集會」，卻遭警方強拖出去，過程中除被腳踹、警棍痛毆外，甚至還被水砲車攻擊，直指時任總統馬英九、行政院長江宜樺，為恢復憲政機關秩序，指示警方限時驅離，「只為了讓行政院明天可以上班，迫使人民付出血和淚的代價」。

▲時任中正一分局長方仰寧表示，行政院內有槍和機密文件，他廣播後開始驅離是依法行政。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

時任中正一分局長方仰寧指出，行政院內有100多支槍、2樓又有機密文件，他為守住行政院，在廣播後開始強制驅離，過程中也要大家注意安全，自認依法行政；時任警長署長王卓鈞表示，警方採地區責任制，馬英九跟江宜樺僅電話關心，沒人下達「限時驅離」的指令。

參與太陽花的前立委周倪安表示，服貿衝擊台灣中小企業，年輕人上街抗議，是為了未來20年的命運奮鬥，並指若當年服貿真得過關，這次新冠肺炎疫情台灣會更慘，痛批馬英九是「親中賣台」。

▲江宜樺痛批太陽花暴力攻佔機關，卻又不願承擔法律責任，還以殺人未遂濫告，根本不配「公民不服從」。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

江宜樺認為，太陽花群眾攻佔、搜刮立法院，不只拒絕溝通，更推倒行政院駐警企圖佔領，提告律師卻扭曲事實，將他「希望明天行政院正常上班的願望」，與殺人意圖做連結，痛批太陽花暴力攻佔機關，事後又不願承擔法律責任，更以「殺人未遂」濫告，根本不配稱「公民不服從」。

馬英九則表示，當時服貿只是送進院會，仍未結案也可政黨協商，學生喊「馬英九踹共」卻拒絕溝通，更只為了吸引注意力才攻佔機關，認為當時若行政院也淪陷，會造成股市崩盤、國家癱瘓的嚴重後果，另外，服貿也能讓中小企業得到更多發展機會，尤其總統蔡英文2012年時，稱ECFA是「糖衣毒藥」，日前卻特地讓陸委會去商談延續，「若要說是親中賣台，請周倪安把這四字送給蔡英文」。

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