莽父開車「硬衝洪水」滅頂5死！恐怖23秒影片曝　一家6口剩他倖存

記者葉國吏／綜合報導

南投武界壩野營4死慘劇不僅掀起各界對於國賠的討論，遠在西南亞地區的葉門也發生一起洪水沖走汽車，造成全車6人5死的意外。

推特上流傳一部影片，綜合外媒報導指出，影片為8月24日在葉門伊布省，當地因暴雨造成洪水侵襲，一輛吉普車被洪水沖走。

▲葉門吉普車被沖走。（圖／翻攝自YouTube／تركي المحيا）

根據了解，男子車上載著包含他在內一家6口，他開車外出不顧溪流洪水爆發，強闖渡溪，結果汽車不敵洪流被捲走，車上2大4小只剩司機的他活著，其餘都因他的莽撞而罹難。 葉門近幾個月受到暴雨、洪水侵襲，已經造成至少148人死亡，30萬人流離失所。