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高材生潛女宿！他曝前任「性愛驅魔」狂啪神棍致不舉：偷拍才能硬

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男子目睹前女友和別人激戰，之後出現性功能障礙。（示意圖／pixabay）

▲男子目睹前女友和別人激戰，之後出現性功能障礙。（示意圖／pixabay）

 圖文／CTWANT

新加坡1名高材生涉嫌從2013年開始，多次潛入女生宿舍偷拍女同學洗澡，直到2016年才被發現，3年間共有7名女性受害。當地法院近日開庭審理，被告坦承偷拍犯行，並當庭自爆悲慘往事，指他在10年前交了女友，但雙方性事不合，女方竟找來神棍進行「驅魔儀式」，不料所謂的儀式根本就是NTR（指戴綠帽）現場。

《新明日報》報導，27歲的伊斯邁爾（Joel Rasis Ismail）來自印尼，從小成績就相當優秀，後來不負眾望考上星國最高學府新加坡國立大學建築系，不僅在校表現優異，也積極參加各項校內活動，還曾獲得獎學金，是不折不扣的人生勝利組，不料他卻於2013年至2016年間，多次潛入女生宿舍，偷拍7名女同學的沐浴畫面。

報導指出，伊斯邁爾當時躲在女生宿舍偷拍，得手後逃離現場，然而他發現自己沒能成功拍下畫面，於是又折回案發現場，打算故技重施，結果這次卻失了風，遭女學生發現後狼狽落跑，但他的身形及特徵早已被記下；警察單位接獲校方報案後，立即調閱校內監視器，最後循線將伊斯邁爾逮捕歸案。

伊斯邁爾因偷拍遭起訴。（圖／翻攝自微博）

▲伊斯邁爾因7次偷拍遭起訴。（圖／翻攝自微博）

當地法院日前開庭審理，辯方律師表示，伊斯邁爾在2010年和前女友交往，2人平時住在一起，但雙方性方面不契合，讓他相當煩惱，還曾因此罹患抑鬱症；不久後，女方找上1名神棍進行驅魔儀式，聲稱此舉可解決2人問題，還特地在飯店訂房，讓伊斯邁爾深感不解，然而前任卻強調「這是淨身的一部分」。

伊斯邁爾起先選擇相信，後來越想越不對，決定暗自跟蹤前女友，結果竟赫見女方和其他男性開房激戰，孰料對方卻說「性愛可以驅魔」；不久後，伊斯邁爾和前女友分手，並和現任女友交往，但他卻因心靈創傷導致不舉，只有觀看偷拍影片時會感到興奮，所以才會侵入女生宿舍偷拍同學洗澡。

雖然犯嫌的遭遇值得同情，但星國檢方認為，被告犯了7次偷拍，是加重刑罰的依據，因此改造不應該是主要的下判考量，判決應該要有嚇阻作用，建請法官判他入獄12周及罰款1500新加坡元（約新台幣3萬2000元）。辯論終結後，法官諭知本案將於9月28日宣判。

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