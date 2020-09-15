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2020失業潮來了！怕被裁員嗎…「抓一把瓜子」測你的工作運勢

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▲▼上班族,中年,退休,失業,下雨,工作。（圖／pakutaso免費圖庫）

▲在失業潮中你也成為受害者嗎？（示意圖／pakutaso免費圖庫）

文／陶文

不景氣，大失業潮來臨，你擔心被裁員嗎？想了解目前這份工作前景如何？要不要換工作？不妨學學瓜子占卜術！了解自己的工作運，以及提早因應。很少人沒嗑過瓜子吧？在家看電視、泡茶亂哈拉時，大概都會有瓜子這一味。

出版《 2020鼠年開財運賺大錢 》易經財經專家陶文說，你相信瓜子也能用來占卜！不要懷疑！平日用來當零食的瓜子，若加上一些「靈動」的數字，不但可以成為茶餘飯後的休閒遊戲，如果夠誠意的話，也可以為你對於處於困惑狀態下的事情，理出一些參考與方向喔！操作步驟如下：

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【Step1】
準備一盤平日啃食的「黑瓜子」，經過一番虔誠的冥想後，抓一把（數量不拘，但男士務必用左手，女士則用右手）瓜子置於一空盤上。

【Step2】
然後，用一次拿掉「八粒」瓜子的方式，讓盤中的瓜子逐漸減少，到最後，盤中一定只會剩下一到八粒瓜子（注意：在拿掉的過程中，遇到半粒或者缺損不完全的瓜子，必須扔掉不以計算）。

【Step3】
這個時候，請就盤中剩下的瓜子數目，對照下列條文，進退之間，應該不難理出一些頭緒。

▲▼工作,職場,女性。（圖／pixabay）

▲想要測測2020下半年自己的工作運勢如何？試試看瓜子占卜法吧。（示意圖／pixabay）

★剩下一粒

說明：你所面對的是一種需要講求「原則」與「堅持」的問題，只要執著地去進行，問題將很可能不再是問題，也不難得到圓滿的結果，但最重要的「原則」是，在進行過程當中，心中必須是光明磊落，坦蕩無私的。

工作運：容易得到貴人相助，洽公最好是「由上而下」，因為你的貴人在高層。

★剩下二粒

說明：你所遇到的是一個需要一番言語解說與說服的問題，想要達到理想的目的，一頓豐盛而愉快的晚餐肯定是缺之不得的。

工作運：雖有小瑕疵，但不礙事，仍然算得上會順心如意，雖然如此，遠離口舌是非，小人自然就會遠離而去。

★剩下三粒：

說明：「天人交戰」應該是你現在的心情與感受，而急著尋找答案與方法，也是你目前正在積極進行的動作。但，這是急不得的問題，你需要的是時間。

工作運：如果你是求職者，「請你回去等候我們的通知」，將會是無可避免的告知，但不要氣餒，因為時機未到，不妨往東方或東南方試試看。對於事業投資者而言，最好再度審慎地分析一下細節與時機。

★剩下四粒

說明：當你遇上這個數字，代表你所面對的事情，其實已經在進行或即將進行，其急迫性大有如箭在弦上一般，欲罷不能。換個角度來說，不論占不占卜，你都會付諸於行動。

工作運：你需要的是積極進取的精神，因為現在的你所面臨的狀況，肯定是事業的「出發」或「再出發」，這個時候顧慮太多反而會壞事。然而，如果你是在夏天進行此項占卜，可就要另當別論了，因為對於這個數字而言，這將會是百密而一疏的季節喔！如果你是求職者，那麼請積極推薦自己吧！唯有努力表現，才有機會脫穎而出，但請控制談話時的音量。

上班族,小資女,接電話,工作忙碌,OL。（圖／記者李佳蓉攝）

▲若你的瓜子剩下5粒，多吸收資訊、以活潑方式經營，工作或許會有新的轉變。（示意圖／記者李佳蓉攝）

★剩下五粒

說明：笑眼看人生，雖然是美事一樁，但缺乏明確的行事風格，容易讓人失去踏實感。不過風趣的你，總是有辦法讓很多的難題迎刃而解。

工作運：三心兩意，進退兩難，雖然不見得是你目前唯一的心情，但因拿不定主意而不容易有進展，卻是不爭的事實。其實，你所面臨的只是認知上的問題，不妨多方吸收資訊，以活潑的方式經營。信不信由你，人紅、財順、精神爽，將不難如期而至唷！

★剩下六粒

說明：抱歉！這是個令人煩惱的數字。這個時候的你，可能正為某件事情在牽腸掛肚，或者是百思不解。然而，想開一點吧！煩憂是解決不了問題的。

工作運：看不到未來的感覺，真的很不舒服。一般而言，占到這個數字，代表應該順水推舟，亦即所謂的「從善如流」，不要與現實環境做太多正面的掙扎。不過，靜下心仔細想想，將不難理出值得嘗試的另類參考。

★剩下七粒

說明：「停」在該停的時候，比啥都美。不過，屬於團體的事情，恐怕就有必要經過一番溝通與討論為宜了。

工作運：雖然這是個兩極化的數字，但是現在的你，不論是「止於至善」，還是因「困厄而止」，都代表是該停下腳步的時候了。畢竟，休息是為了走更遠的路，不是嗎？

★剩下八粒

說明：「隨緣」雖然是抓得這個數字之人的說法，事實上，「得過且過」才是他真正的處事態度。

工作運：如果不積極，也能享受「平順」，真是讓人羨慕極了。不過，如果你是求職者，或是剛剛出發的創業者，可就要注意「好事多磨」了。這個時候，耐心真的很重要。至於換事業好不好，其答案是「一動不如一靜」。

本文摘自：《2020鼠年開財運賺大錢》一書／陶文／時報出版

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