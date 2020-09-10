最在意「門當戶對」星座Top3！專家曝2種人想一步登天：省人生時間

▲你在找尋另一半的時候，也很在意「門當戶對」嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

真愛，是能包容你、看過你最差一面還能不離不棄的；但也有的人，影響內心對你的愛意有多少的關鍵因素，是倆人是否門當戶對。星星教授安格斯分析出「最在意門當戶對」星座Top3，還有2星座「想一步登天」，能為生命減少許多奮鬥的時間，快看你的另一半上榜沒？

安格斯在《媽媽好神之俗女家務事》節目中分享有些星座需要找尋「門當戶對」的另一半：

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第3名：巨蟹座

安格斯解釋，「尊嚴至上」的巨蟹座，若自己窮不希望對方太有錢；若本身有錢，則不希望對方太窮，可說是能有福同享、有難同當的星座，因為在意尊嚴，基本上也會在意門當戶對，在不同的情況下需要擁有不同的對象。

第2名：牡羊座

星座和塔羅之間是相對應的，安格斯解釋，代表牡羊的2個字叫做「戰爭」，牡羊是個很重視自己戰鬥力的星座，因此當只有自己為生活、事業在衝刺，而老公、男友卻在擺爛；或是自己重視外型，而另一半卻不斷發福，面對此狀況無法接受，牡羊就是要兩人一起進步。

雖然在相愛的當下不會明說，但牡羊會漸漸喪失對另一半愛的濃度，若你的另一半是牡羊座，必須要有「各自努力」的意識，否則戀情遲早會淡。

▲第1名的天秤座追求「互補原則」，與另一半形成一個圓滿的圓。（圖／截自《媽媽好神之俗女家務事》YouTube）

第1名：天秤座

天秤座就是一個秤子，代表著互補原則，安格斯解釋，對天秤來說另一半是否能補足自己的缺點很重要，本身也需具備一些優點與條件，如此一來兩人才能形成一顆「完滿的圓」，因此牡羊最重視互補原則、也在意門當戶對。

此外，安格斯也分享「想一步登天」的星座，就是水瓶座和獅子座。他舉古人為例，武則天為公元624年2/17出生，剛開始為唐太宗的妃子，當唐過世後他即跳級為昭儀，在唐高宗時期一躍成為皇后，完美詮釋在不同階段有不同選擇。

安格斯進一步指出，水瓶座和獅子座都重視階段性、理想及快速的實現，像是三國時代孫權的哥哥孫策就是獅子座，在當時立國因人緣不夠，因此娶小喬為妻；第二階段開始有地盤發展赤壁，又結交生死與共的兄弟周瑜，「代表階段性他要快速實現自己的理想，需要省點人生的時間。」