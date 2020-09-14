3款編程應用！中國研發「6比特超導量子計算雲平台」上線

▲中國自主研發的6比特超導量子計算雲平台上線。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中國自主研發的「6比特超導量子計算雲平台」日前正式上線，並包含3款典型的量子計算編程應用，包含複雜網路排序應用、手寫數字識別應用、用戶偏好行為預測應用等。合肥本源量子計算科技有限責任公司董座表示，基於本源量子自主研發的超導量子計算機，悟源將面向全球用戶提供真實的量子計算服務。

據《科技日報》報導，悟源是一台能夠脫離實驗室環境穩定運行的「超導量子」計算系統，也是中國國內率先實現工程化的量子計算機。本源量子此次發布的超導量子計算雲平台搭載6比特超導量子處理器誇父「KF C6-130」，保真度、相幹時間等各項技術指標均達到國際先進水平。

報導稱，此次本源超導量子雲平台的上線，是量子計算從較低技術成熟度的科學研究走向更高技術成熟度的標誌，對量子計算産業的發展具有重大意義。本源量子已在研發下一代24比特超導量子晶片與量子計算機控制系統，預計在明年底推出60比特的悟源超導量子計算機。

「悟源將通過本源量子雲平臺向用戶免費提供基于6比特真實超導量子芯片的計算服務。」董座孔偉成表示，當前量子計算機仍需要嚴苛的運行環境與復雜的輔助設備，這些系統造價高昂，普通用戶很難接觸。為了讓更多的用戶體驗、學習、探索量子計算，國際主要的量子計算公司都開發了各自的量子雲平台，使用雲技術連接用戶與真實的量子計算設備。

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