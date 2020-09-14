吸毒撞死男騎士！無照男自首「我撞的」　判4年6個月

▲苗栗一審判處葉男4年6個月有期徒刑。（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者柯振中／綜合報導

苗栗縣去年7月30日發生死亡車禍，陳姓男子前一天吸食安非他命，30日無照開車上路，行經苗128線道時，撞上騎乘機車的葉姓男子，導致葉男傷重身亡。苗栗地院審理後，依照過失致死罪判處陳男4年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

陳男108年7月29日上午施打安非他命，30日下午開車出門，行經苗128線與台72線的交岔路口，在中平匝道號誌顯示紅燈的狀況下，仍直接闖過，進入交岔路口，撞上葉姓騎士。

葉姓騎士遭受劇烈撞擊，當場倒地不起，送醫後檢查出肋骨、腰椎骨折、顱腦損傷等狀況，經過搶救仍因顱內出血、氣血胸、腹內出血合併外傷性神經休克等原因，到院前不治身亡。

▲陳男使用安非他命，隔天開車上路撞死機車騎士。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



陳男肇事後，主動向員警坦承事件，符合自首條件，但辯稱是因為剎車失靈，才會不小心闖紅燈。不過，經過技師檢查，陳男駕駛的車輛剎車沒有異狀。

警方對陳男進行尿檢，檢驗結果呈現安非他命、甲基安非他命陽性反應，濃度分別為5,983ng／ml、80,941ng／ml。

苗栗地院審理後判定，陳姓男子曾有施打第二級毒品的前科，依據使用經驗來看，可以知道施打安非他命後，會引起躁動、幻覺、情緒不穩等精神症狀，108年7月29日上午才吸完毒，隔天下午卻依然無照出門。

判決書說明，雖然陳男沒有致人於死的故意，但仍能預見施打毒品後，駕車在路上可能發生車禍，導致他人死亡，而且陳男還沒有駕照，明明知道施打安非他命會有幻覺等症狀，依然駕車出門，因此依據過失傷害致死罪，判處4年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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