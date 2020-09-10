「我孩子快沒吸呼了！」　礁溪2下班警火速導護送醫

▲頭城分駐所下班警員吳清海、許瑞珍，導護快沒吸呼病童火速到院就醫救回病童一命。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭頭城鎮大溪漁港7日瘋狗浪捲釣客，釀4死1命危悲劇，頭城消防分隊、分駐所等救 護資源全投入救難，當天中午頭城有一幼童失去意識、快沒有呼吸了，家人向頭城派出所求救，下班的警員吳清海、許瑞珍毅然的火速導護，縮短12分鐘就醫讓病童就醫撿回一命，令家屬相當感謝。

礁溪分局頭城分駐所7日12時20分許，接獲民眾至所求助說：「我孩子失去意識、快沒有呼吸了！」。因當時在頭城鎮大溪漁港燈塔處發生10名釣客落海重大意外案，頭城消防分隊派線上所有救護車到場救護，且頭城派出所亦派線上警力前往協助。

求救的家屬心急如焚，無法待其他消防分隊救護到場，值班警員李莉華當機立斷，調度已退勤人員警員吳清海、許瑞珍前往協助，吳、許2人得知後立即穿上制服、騎乘警用巡邏機車，由頭城鎮前往礁溪鄉杏和醫院急救，一路開啟警示燈、警鳴器，讓原本尖鋒時段約20分鐘的路程，縮短為8分鐘抵達，所幸經醫護人員搶救後，病童已恢復意識，長輩頻向警方表達感謝。

無獨有偶，當（7）天13時許，又接獲民眾至所求助「我孩子剛才撞到頭、血流不止」。警員林羿含及李莉華即刻救援，由警員李莉華騎乘警用巡邏機車，一路開啟警示燈、警鳴器，火速護送至杏和醫院，所幸經救護人員急救後，小孩已止血，小孩家人在頭城二三事社團PO文感謝警方。