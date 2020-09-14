贖罪日防疫　以色列實施3週全國性封鎖

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布封城措施。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

以色列新冠肺炎單日新增病例自7月起每天以數千宗的趨勢增加。贖罪日在即，政府擔心慶祝活動將導致疫情失控，宣布自18日起實施長達3週的全國性封鎖，以控制新冠病毒的傳播。

據英國BBC報導，美國約翰霍普金斯大學全球統計資料顯示，以色列目前的新冠肺炎確診感染人數已達15.5萬人，並有1119人染疫而死。為了防止疫情蔓延，政府將自18日起實施為期3週的全國性封鎖。

▲以色列封城期將跨越猶太人最重要的贖罪日。（圖／達志影像／美聯社）

封鎖期間，所有的學校、餐廳、購物中心等將被關閉，但藥局和超市將持續營業。民眾的出行也會受到限制，室內群聚人數限制在10人以下，室外則為20人。民營企業可以維持開放，但不得接受客戶。

這是以色列在3月後第二次實施封城措施，這一次的封鎖期還將跨越猶太人最重要的宗教節日，即9月27日的贖罪日(Yom Kippur)。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，這項措施無疑將讓全國人民「付出沉重代價」，人們無法再以過去慣有的方式慶祝，但這將有效遏制疫情蔓延。