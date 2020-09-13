86年首度故障…武界壩放水吞噬4人！台電坦承疏失：沒有警示

▲台電明潭、大觀發電廠廠長許宗源表示，此次危機器故障，所以沒有廣播及警示。（圖／記者鄧木卿攝）

記者徐愷昕、鄧木卿／南投報導

南投仁愛鄉武界壩今13日無預警放水，造成下游4名在武界一線天露營地遊客慘遭暴漲溪水沖走，目前累計3死1失蹤。對此台電明潭、大觀發電廠廠長坦承疏失，但強調絕非人為，是機器故障所致，所以沒有警示，不過由於本區本來就禁止進入，民眾也有疏失，後續是否國賠以及責任比例將待檢警深入調查、釐清。

▲南投仁愛鄉武界壩下游13日清晨2家庭露營遭沖走，露營地帳遺留岸上。（圖／記者鄧木卿攝）

賴姓、盧姓兩家庭共6人原在武界一線天溪床露營，怎料今（13）日凌晨水壩無預警放水，導致溪水突然暴漲，其中5人遭沖走，1人事後獨自游上岸，經搜救後，目前僅尋獲3人遺體，另有1人仍失蹤。

面對媒體提問，台電明潭、大觀發電廠廠長許宗源表示目前一切都在釐清中，至於到底放了多少水，則要看當時水位、放的時間才能計算，同時也坦言，此區通常人是不能進來的，這個部分電廠沒有權力取締，有權利的是警察，他們這邊只能立警告牌。

這次意外是大觀電廠成立86年以來第一次發生問題，許宗源指出，確定不是廠區人員開啟，非人為疏失，是機器故障所致，所以沒有警示，另雖正常來講，放水前1小時會廣播，但此案發地位置偏僻，若是真的廣播其實也聽不到。

目前電廠坦承疏失，但因雙方（電廠及露營民眾）都有責任，後續是否國賠以及責任比例將由檢察官認定。

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▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走。（圖／記者鄧木卿攝）