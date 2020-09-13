機車騎士犁田前3大原因曝光　「被狗追」竟排第二！

▲根據調查顯示，機車騎士不慎摔車的原因前3名分別為天雨路滑、被狗追及閃避不及。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣常有「馬路三寶」肇事，導致車禍意外事件頻傳。從國泰產險調查發現，機車騎士不慎「犁田」的原因前3名分別為天雨路滑、被狗追及閃避不及；為此，國泰產險打造「零事故研究所」網站，提供用路安全新知和駕駛能力測驗，以提升用路人的交通安全意識，進而減少車禍的發生。

國泰產險「零事故研究所」最新調查顯示，機車騎士「犁田」的前3大原因，分別為「天雨路滑」佔17.4%、其次是「被狗追」佔12.8%、「閃避不及」佔11%；首先「天雨路滑」造成摔車的原因可能是因為車速過快、駕駛技巧不足抑或是駕駛觀念不夠成熟所導致。

至於「被狗追」則名列第二，國泰產險表示，一般來說，動物應該不會主動挑釁人類，可因為機車行駛時太大聲而受到驚嚇，造成狗狗瘋狂追逐。

最後是「閃避不及」，國泰產險分析，造成閃避不及的可能原因為「疲勞、分心或駕駛技巧不足」。當用路人發現騎乘時常常發生犁田事故，應該檢視究竟是何種問題造成（自身、車輛或是環境），才能對症下藥避免犁田事故一再發生。

為達到駕駛人的零事故目標，國泰產險的零事故研究所推出「駕駛適性診斷」，駕駛人透過問卷診斷自身的開車適性度及安全度，並給予個人化建議，藉此了解自身的駕駛性格、培養良好的駕駛習性。

另在「危險感知測驗」方面，則採用實際的行車畫面，評測駕駛人是否能夠察覺道路情境中的潛在風險，並採取正確的避險行為，提升駕駛人對路況的風險認知及反應能力。最後的一種測驗為「行車金頭腦」，國泰產險以7大主題面向評測駕駛人的知能，解讀受測者的道路安全知識力，挖掘不足並正確學習，全方位提升駕駛安全知能。