　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

機車騎士犁田前3大原因曝光　「被狗追」竟排第二！

請按讚支持ETtoday新聞雲

台北橋機車瀑布,空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）2496178

▲根據調查顯示，機車騎士不慎摔車的原因前3名分別為天雨路滑、被狗追及閃避不及。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣常有「馬路三寶」肇事，導致車禍意外事件頻傳。從國泰產險調查發現，機車騎士不慎「犁田」的原因前3名分別為天雨路滑、被狗追及閃避不及；為此，國泰產險打造「零事故研究所」網站，提供用路安全新知和駕駛能力測驗，以提升用路人的交通安全意識，進而減少車禍的發生。

國泰產險「零事故研究所」最新調查顯示，機車騎士「犁田」的前3大原因，分別為「天雨路滑」佔17.4%、其次是「被狗追」佔12.8%、「閃避不及」佔11%；首先「天雨路滑」造成摔車的原因可能是因為車速過快、駕駛技巧不足抑或是駕駛觀念不夠成熟所導致。

至於「被狗追」則名列第二，國泰產險表示，一般來說，動物應該不會主動挑釁人類，可因為機車行駛時太大聲而受到驚嚇，造成狗狗瘋狂追逐。

最後是「閃避不及」，國泰產險分析，造成閃避不及的可能原因為「疲勞、分心或駕駛技巧不足」。當用路人發現騎乘時常常發生犁田事故，應該檢視究竟是何種問題造成（自身、車輛或是環境），才能對症下藥避免犁田事故一再發生。

為達到駕駛人的零事故目標，國泰產險的零事故研究所推出「駕駛適性診斷」，駕駛人透過問卷診斷自身的開車適性度及安全度，並給予個人化建議，藉此了解自身的駕駛性格、培養良好的駕駛習性。

另在「危險感知測驗」方面，則採用實際的行車畫面，評測駕駛人是否能夠察覺道路情境中的潛在風險，並採取正確的避險行為，提升駕駛人對路況的風險認知及反應能力。最後的一種測驗為「行車金頭腦」，國泰產險以7大主題面向評測駕駛人的知能，解讀受測者的道路安全知識力，挖掘不足並正確學習，全方位提升駕駛安全知能。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
iPhone 12 Pro最新諜照曝光！細節設計「走復古風」
快訊／雲林嚴重車禍！2車高速對撞　駕駛卡車內搶救中
快訊／北市松山區1男倒臥草地　頭部、四肢變形亡
客人要求放門口！外送員一看「紙條上8字黃腔」氣炸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

機車騎士犁田前3大原因曝光　「被狗追」竟排第二！

拒當銀髮月光族！　退休理財善用「低保費」變額壽險存養老金

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

不准笑！他分享看骨科超鬧笑話　醫生拿出脊椎遭嗆：給我放回去

徐若瑄出道30年從尿布台回歸歌壇　坦言「非常不喜歡被寫嫁給富商」

吳娜拉.全昭旻唱歌「哄Jessi睡覺」　劉在錫疲憊嘆氣：我明天就要辭職！

療癒男聲！溫柔翻唱《飛鳥和蟬》　他道出纏綿心境...網：不斷重播

楊千嬅自責生兒差點死掉「我自己有問題」　陳小春突爆料鄭伊健、梁詠琪戀愛史

機車騎士犁田前3大原因曝光　「被狗追」竟排第二！

拒當銀髮月光族！　退休理財善用「低保費」變額壽險存養老金

武界一線天紮營3死1失蹤...生還者痛批莫名其妙放水！台電：此區禁入

強颱「海神」侵襲軍艦島「最古老建築」　坍塌部分再擴大

旅日女棒好手回歸女壘　沈嘉玟入中華隊「一則以喜一則以憂」

鄭文燦：求和之旅不會帶來和平　更不會為台灣增加籌碼

快訊／水利署發布台中市二級淹水警戒！

莒光媳婦李懿雲留下路跑女子組冠軍　國小數學老師是隱藏好手

恆述法師起底費玉清情史！　揭「江蕙三角戀」內幕

2小時搶光！宜蘭超夯宅配美食「奶酥人」開實體店了　現烤奶酥厚片超罪惡

本週5雙「話題鞋款」一次看！潮神藤原浩聯名AJ3、蔡依林反光鞋必買

才分開1小時收簡訊「我想你了」　黃子佼❤孟耿如超甜互動曝光

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

保險熱門新聞

驚！機車騎士犁田前3大原因曝光

拒當銀髮月光族！靠1招存養老金

奇葩車主拒續保…半年後撞斷律師手嗆保險員：你負責

永達保經342人進百萬圓桌

國產汽車失竊理賠排行榜出爐　TOYOTA奪冠

一張表懂車禍調解官要看的單據

保工作！金管會鬆綁保險業務員撤銷登錄處分

永達保經再創第一營收近23億　協理年薪520萬內勤年終3~5個月

南山工會曝光2大問題…籲金管會不應同意「南山人壽股權轉移」

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

東森華南寵物險熱賣！9月來已賣掉262張保單

酒駕保險賠不賠　一張表告訴你

尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光：千萬豪車被撞壞！

15家產險申訴率　國泰拿最低

更多熱門

相關新聞

金門縣府路口車禍！自行車卡車輪下變形

金門縣府路口車禍！自行車卡車輪下變形

金門縣府前發生車禍！一名自行車騎士傍晚騎車從民生路往金城車站方向行駛，欲穿越民權路、民生路路口時，與對向由吳姓民眾駕駛要左轉的自小客車發生碰撞，撞擊力之大，整輛腳踏車都卡在車輪下，嚴重變形，自行車騎士也倒在地上，民眾見狀也趕緊上前幫忙，自行車騎士頭部受傷送醫，所幸無生命危險。

KAWASAKI機械增壓重機Z H2試駕

KAWASAKI機械增壓重機Z H2試駕

大卡車「死亡追撞10小客車」　保齡球瓶式堆疊成廢鐵

大卡車「死亡追撞10小客車」　保齡球瓶式堆疊成廢鐵

休旅車「鬼切右轉」　害2機車慘撞

休旅車「鬼切右轉」　害2機車慘撞

國道見車撞爛...他竟違停搏命拍抖音

國道見車撞爛...他竟違停搏命拍抖音

關鍵字：

國泰產險車禍騎車機車摔車三寶零事故研究所

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」！5千人怒炸

何超盈產後暴肥「前後對比照曝光」

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

即／武界4遊客遭溪水沖走　警消尋獲7歲男童遺體

即／7歲男童母親尋獲遺體　武界露營遊客2死2失蹤

即／水庫無預警放水！露營遊客2大2小遭沖走

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

周杰倫正妹球友曝光！３美女身分超狂

阿公海邊吹奏阿嬤好享受　網放大看：嚇一跳

在陸從事醫療業！高雄女居家檢疫期間身亡

16歲少年夜衝五指山　失控自撞亡

美國隊長手滑PO出「清晰私處照」！

喪偶不到1年…她與老公麻吉「週週上摩鐵」

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

更多

最夯影音

更多
眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0
他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面