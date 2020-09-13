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生日收到「過世哥哥」LINE：我會永遠保護妳　她接起弟電話又哭了

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▲▼生日蛋糕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO說，9月12日是她的生日，沒有特別慶祝，沒有夜夜笙歌。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友最近生日，她分享接到弟弟凌晨打來的電話，「掛了電話我又哭了一下，我不知道是難過還是感動，惹得我一把鼻涕一把眼淚。」她想對已過世的哥哥說，「謝謝祢。」

「不是靈異的靈異故事，只是想和大家分享對於過世親人的想念，真的無處發洩。」當事人在「靈異公社」臉書社團發文表示，9月12日是她的生日，沒有特別慶祝，沒有夜夜笙歌，「但我想我這一輩子也就這麼一次，因為生日祝福而哭泣。」

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原PO說，媽媽用哥哥的手機來祝她生日快樂，「我哭了一下子」，然後就在13日凌晨2時接到弟弟的電話。她還原雙方的對話：

弟弟：欸，妳生日喔？

原PO：對啊，早就過了，12號。

弟弟：妳猜我夢到什麼？

原PO：什麼？

弟弟：我夢到哥哥要我跟妳說生日快樂。

原PO：你騙我，太扯了吧。

弟弟：真的啦！而且我剛剛睡著完全不知道是妳生日，然後我就夢到哥哥，要我替他跟妳說生日快樂。

▼原PO和「過世哥哥」的對話。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼生日收到「過世哥哥」祝福：我會永遠保護妳　她接到弟電話又哭了。（示意圖／記者陳俊宏攝）

原PO指出，她掛了電話又哭了一下，「我不知道是難過還是感動，惹得我一把鼻涕一把眼淚，謝謝祢。我真的很想祢，想知道在另一個世界的祢過得好不好，這是我的生日願望之一。」

根據原PO貼出的對話截圖，只見她的媽媽以哥哥的手機傳，「老妹，生日快樂哦，要幸福」；原PO回一個大哭的貼圖；哥哥又說，「別哭，哥哥永遠會保護妳，妳知道的。」

對此，其他人感動留言，「生日快樂，妳的哥哥真的很喜歡有妳這妹妹」、「 為什麼我的眼眶濕濕的，感情真好」、「生日快樂，我生日也快到了，希望也能收到我哥哥的祝福，好想祂。」

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