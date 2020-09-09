友酒駕撞死夜校生下場曝　冤魂纏上她「快被搞瘋」急求雲林大廟

▲原PO在廟裡看到冤魂，後來才知道是被朋友撞死的夜校生。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友說，總是常聽人說日時看不到到鬼，「但我真的想問問，有人能和我一樣白天看到冤魂嗎？」她分享幫助一名冤魂的故事，「那鬼魂卻是糾纏我了！我不論白天晚上，都快被搞瘋了！最後求助雲林某大廟排解。」有人好奇是到哪間大廟？原PO也公布答案。

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，多年前為讓自己多份收入，假日會到台南廟宇幫忙辦桌的備菜、端盤，看到師兄姐、信徒慢慢進入廟宇拜香，總是開心和他們點頭問聲好。

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原PO表示，當時看到一位熟識的朋友後面，站了一名殘缺、身體爛掉的魂魄，當下她放聲尖叫，手發抖比那有怨魂，穿淡藍上衣、深藍或黑色褲子，身上還掛著包包，「但那個人身體歪歪歪了啦！都是血！」

▼夜校生被撞死找上原PO。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

「朋友老婆摀住我嘴叫我別講了！」原PO指出，「我扯下她手，叫嫂子，真的有魂魄啦！我沒騙妳」；耳邊只聽到嫂子說，「細漢欸，妳深呼吸冷靜，聽我講話。妳沒看錯，妳的好朋友昨晚真的撞死了一個夜校生，他因為酒駕逃離，那個人才死亡。」

原PO回憶，「我嚇到狂說，我真的沒騙人吧！白天真的有鬼魂。最終那鬼魂卻是糾纏我了！我不論白天晚上，都快被搞瘋了！最後求助雲林某大廟排解。」

原PO表示，原因是那肇逃朋友不處理也不道歉，整件事擺爛，而這魂魄卻是無法立牌、也沒人幫助招全部魂魄的孤兒，求助無門，「當下的我只能簡易幫忙祂，再求助社會局的幫助。」

▼原PO最後求助雲林三條崙海清宮。（圖／翻攝Google Map）

對此，有人大罵原PO的朋友真糟糕；原PO回，朋友真的很過分，還虧他講做人要有信用、責任，不能逃避，結果撞上了沒送去醫院，也沒叫救護車逃逸，聽說最後是警方巡邏看到協助就醫，但被害人早就身亡，「最後會找到人，是垃圾車牌號碼掉落他機車旁（機車噴飛）。」

有網友詢問，肇逃朋友最後的下場如何？原PO回，被判刑8年，還要幫忙死者的喪葬、入塔費用。有人大讚原PO，「相逢即是緣分，助祂一把也是善念」；原PO回，「嗯嗯，至少祂有地方可住了！不用再次遊蕩。」

也有人好奇，原PO最後是找雲林哪間大廟求助？原PO提示「眉間有月牙的大廟」；有網友立刻知道答案，「三條崙海清宮閻羅天子包公祖廟」；原PO也證實是這間廟。

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