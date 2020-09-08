鋼琴老師遭闖紅燈桃園客運撞死出殯　表妹：看到她彈琴站兒旁拍肩

記者陳俊宏／綜合報導

桃園一名50歲留美吳姓女碩士、鋼琴老師遭闖紅燈的桃園客運駕駛撞死，留下一名25歲兒子。死者表妹說，在表姐的告別式上，看到她站在她最愛的兒子身邊，「拍著兒子的肩膀，什麼話也沒說…表姐自己為自己彈奏鋼琴，送自己最後一程。」她難過地說，「為什麼老天總是要把好人提早帶走啊？」

吳女近年完成美國第一設計學府帕森設計學院（Parsons School of Design）學程，是名設計師吳季剛學妹。她回台還考取不動產投資師證照，也積極做志工，一人扛起照顧25歲兒子和70歲老母親的責任，是家中經濟支柱。

▼死者表妹說，表姐是鋼琴老師。（圖／東森新聞）

未料，吳女8月25日晚間行經桃園區中正路與南平路口，綠燈走斑馬線，遭闖紅燈的62歲桃園客運徐姓司機撞上，釀成頭部重創，昏迷指數只有5到8；但隔天傷勢急轉直下，頭部受損、器官衰竭，家屬祈禱也拜託醫師搶救，無奈到了8月30日判定腦死。

「今天下午去送我最愛表姐一程。」死者表妹7日在「靈異公社」臉書社團說，表姐8月31日凌晨過世，７日下午出殯，他們同輩的表兄、姐、妹去送她最後一程。

死者表妹指出，下午快1時到靈堂，「我那不聽話的眼睛，又看到表姐站在她最愛的兒子身邊，拍著兒子的肩膀，什麼話也沒說，應該是要兒子堅強吧！儀式的過程中，表姐也跟著兒子一起鞠躬，跟送她的親朋好友謝謝。」

▲▼桃園客運司機闖紅燈撞死吳女。（圖／東森新聞）

死者表妹表示，最後樂團表演小提琴時，看到表姐彈奏鋼琴，送自己最後一程；表姐生前是鋼琴老師，也是碩士、吳季剛的學妹，不只學歷高也彈得一手好琴，「為什麼老天總是要把好人提早帶走啊⋯為什麼司機要闖紅燈啊⋯連一聲道歉也沒有⋯希望表姐一路好走。」

死者表妹回答網友的問題說，表姐中途有轉院到台北，大家都在等奇蹟出現，「因為她是全家的支柱啊！我去醫院看她叫她，她有流眼淚。當時我也看到她的魂，但就是沒辦法開口說話。」

死者兒子今年剛退伍，他近日出面痛批桃園客運謊稱媽媽從人行道衝出來，「我媽規規矩矩走在斑馬線上，然後他們就闖紅燈直接撞我媽」。他控訴，業者說要請駕駛來上香，駕駛才要來，「那這我們家屬聽到滿不能接受，就是說你不是自己想來，是你們公司請你來，你才要來。」

▲▼桃園客運司機闖紅燈撞死吳女。（圖／記者沈繼昌翻攝）

死者妹妹則說，姐姐25歲的兒子還那麼年輕，姐姐想看著他長大成家立業都完全沒機會。他也指控徐男無任何悔意，相驗時竟還拉張椅子坐在那。

對此，肇事的徐男目前暫離工作崗位，他在桃園客運工作超過20年，還有慢性病史，為了家計只能出來跑車。他說，事發當時看到路口有人，急踩剎車已來不及，對家屬感到抱歉，自己心裡也一團亂，兩個家庭生活都受到影響，現在配合公司程序，遇到事故先停止派車。而桃園客運主任簡誌良則說，徐已離職，沒有繼續服務。

▲▼死者妹妹和兒子出面受訪。（圖／東森新聞）