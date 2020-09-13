沒在怕？西子灣釣客搏命爬欄杆　年輕人：還好啊！畢竟風平浪靜

▲民眾無視西子灣「禁止進入」公告，直接爬過鐵欄杆。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

宜蘭縣頭城鎮大溪漁港7日發生瘋狗浪捲釣客，釀4死1命危悲劇。直擊高雄西子灣及旗津海岸不少釣客拿著釣具，無視禁止進入的告示牌，搏命攀爬跨越將近2公尺高的鐵欄杆，進入防坡提垂釣。有年輕人認為，「還好啊，畢竟風平浪靜！」但專家提醒，瘋狗浪防不勝防，是「無聲殺手」。

《東森新聞》12日直擊，好幾名釣客叨唸著「今天風浪不夠大」，熟練跨越鐵欄杆打道回府；另外，還有年輕人一手拿著飲料，2、3下就跨過欄杆進入防波提，若一個沒抓好，就可能摔進大海內。

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高雄港務公司在西子灣海岸設立超過4面「禁止進入」以及「禁止海釣」的告示牌，不過，大部分的釣客依舊無視公告，冒險攀爬進入。一名年輕人說，「還好啊，畢竟風平浪靜」；另一名年輕人則認為，「限制這個（海釣）也不是說很好。」一名釣客表示，該處曾發生海浪捲走人的事故，但他不會怕，因為常來。

▲▼民眾爬過鐵欄杆海釣。（圖／東森新聞）

民眾冒這麼大險除了進入釣魚，還有人是來看風景。一名受訪者說，會覺得很危險，但自己也會爬，因為風景不錯。另外，在旗津出海口一樣禁止垂釣，就是怕海浪起伏大很危險，但為了釣魚的人大有人在。

頭城大溪漁港7日發生瘋狗浪捲釣客，釀4死1命危悲劇。氣象專家吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」提醒，海面上所激起的長浪，以重力波的速度向四周傳遞，接近海岸時，後浪追上前浪，由於浪的堆疊，常造成浪高突然增大。

吳德榮說，而當時岸邊並無強風，比東北季風的瘋狗浪更難察覺，故防不勝防，是無聲殺手。他提醒，每當有颱風在鄰近海域，甚至於強颱於1000公里以外通過時，皆應注意氣象局長浪的警示，切莫掉以輕心。

▼直擊民眾爬西子灣鐵欄杆。（圖／東森新聞）

▼有年輕人認為，「還好啊，畢竟風平浪靜！」（圖／東森新聞）

▲▼旗津出海口一樣禁止垂釣，但為了釣魚的人大有人在。（圖／東森新聞）

▲▼瘋狗浪形成原因。（圖／氣象局）