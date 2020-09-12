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選不選台北市長要問太太？陳時中笑回：她不跟我討論這個

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▲▼陳時中參加重症醫學會活動。（圖／記者宋良義攝）

▲陳時中參加重症醫學會活動。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣在新冠疫情防疫表現亮眼，衛福部長陳時中聲望也不斷衝高，成為代表民進黨角逐2022台北市長的熱門人選。陳時中昨（11）於政論節目被問到這個題目話沒說死，僅說「一般男人碰到這個問題，都是要回去問老婆啦」。不過他今（12）日出席活動受訪時卻又表示，「太太不和我討論這問題」。

陳時中11日上民視政論節目《辣新聞152》接受專訪時談及是否參選，他說，身上有疫情、食安、健保3箭，且箭箭要害，他會努力守好，估計挺過的時間應該是明年第一季到第二季，但並非挺過3箭就參選；另也被問及，如果以後被逼得要選怎麼辦？陳時中則說，一般男人碰到這個問題，都是要回去問老婆。

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陳時中12日下午出席參加重症醫學會活動，會前受訪被問及是否渡過這三箭就表態，陳時中表示，三箭之後都是未知數，世事變化很多。至於是否和太太討論，陳時中則說「太太不和我討論這問題」，他也進一步解釋，自己本來就忙，以前年輕處理公會、公共事務多，到了年紀大也一直處理這類事情，這段時間也真的比較忙，平常就會聊比較開心的事情，不會去聊未來的事。

國民黨立委蔣萬安也被傳出角逐2022台北市長，媒體問及，如果現在參選，蔣萬安會是強勁對手嗎？陳時中趕緊修正，「要把前面去掉，問我蔣萬安是不是強勁的候選人，我認為是的」。

針對瘦肉精美豬議題，蔣萬安打算在立院開議之後好好就教陳時中，有台北市長前哨戰的意味？陳時中則表示，自己是政務官，蔣萬安是衛環委員會的委員，這樣專業食安問題，對談是好事，只要把道理越講越清楚，可以讓人民更明白。

國民黨連署反美豬公投，前衛生署長楊志良批陳時中「這個老弟實在不怎麼樣」。陳時中說，公投連署都尊重，但這是科學問題，前輩有指教就虛心就教。

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